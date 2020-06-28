نزع الملكية بغير رضا المالك .. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها نزع الملكية بغير رضا المالك.





جاء في حيثيات الحكم أنه نزع الملكية بغير رضاء المالك . شرطه . م ٨٠٥ مدنى والمذكرة الايضاحية . انتقاص ملكية أحد الأفراد أو حقوقه . لازمه . وجوب معاصرتها تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب . تراخى التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التى تؤثر على مقدار الضرر ومداه . التزام المحكمة بمراعاة تلك الاعتبارات عند تقدير التعويض عن قيمة الأرض أو ريعها . علة ذلك . تحديد قرار الاستيلاء على الأرض الزراعية الصادر تنفيذًا لأحكام المادتين ٤ من القرار بق ١٢٧ لسنة ١٩٦١ ، ٥ من المرسوم بق ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ قبل القضاء بعدم دستوريتهما قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه . مؤداه . وجوب الاعتداد بقيمة الأرض في هذا التاريخ . تراخى التقدير أو بخسه . التزام القاضي بمراعاة ذلك حال تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الملكية والاستيلاء . البخس والمطل . خطأ في حد ذاته يجب التعويض عما أحدثاه من ضرر



