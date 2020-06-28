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حوادث

نزع الملكية بغير رضا المالك .. النقض توضح هذه الحالة

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:02 ص
دار القضاء العالي
دار القضاء العالي
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محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها نزع الملكية بغير رضا المالك. 

جاء في حيثيات الحكم أنه نزع الملكية بغير رضاء المالك . شرطه . م ٨٠٥ مدنى والمذكرة الايضاحية . انتقاص ملكية أحد الأفراد أو حقوقه . لازمه . وجوب معاصرتها تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب . تراخى التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التى تؤثر على مقدار الضرر ومداه . التزام المحكمة بمراعاة تلك الاعتبارات عند تقدير التعويض عن قيمة الأرض أو ريعها . علة ذلك . تحديد قرار الاستيلاء على الأرض الزراعية الصادر تنفيذًا لأحكام المادتين ٤ من القرار بق ١٢٧ لسنة ١٩٦١ ، ٥ من المرسوم بق ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ قبل القضاء بعدم دستوريتهما قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه . مؤداه . وجوب الاعتداد بقيمة الأرض في هذا التاريخ . تراخى التقدير أو بخسه . التزام القاضي بمراعاة ذلك حال تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الملكية والاستيلاء . البخس والمطل . خطأ في حد ذاته يجب التعويض عما أحدثاه من ضرر

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