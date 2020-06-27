أشرف زكي يكشف تطورات حالته الصحية بعد عملية القلب

طمأن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الجمهور، على حالته الصحية، بعد إجرائه عملية تركيب دعامات بالقلب مؤخرًا، مؤكدًا أن حالته تشهد تحسنًا كبيرًا.





وقال أشرف زكي، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة TeN الفضائية، إنه يستعد لاستئناف نشاطه الفني، ومتابعة أنشطة النقابة المختلفة، خلال الأيام القليلة المُقبلة، موجهًا الشكر والتقدير لأسرته وأصدقائه الذين تواصلوا معه مؤخرًا بشأن الاطمئنان عليه.









وأضاف نقيب الممثلين، أن الدرس الذي اكتسبه من الأزمة المرضية الأخيرة، يكمن في الرضا التام، موضحًا أن المشكلة الصحية نتجت عن الجهود الضخمة التي يبذلها في خدمة النقابة، والضغوط العصبية والنفسية التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة.





وأكد أنه سيظل يبذل جهوده كافة في خدمة زملائه والنقابة، قائلًا: "سأظل لآخر نفس في عمري هخدم زملائي لأنه شرف لي".