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رياضة

رمضان صبحي ينشر صورا له من تدريب الأهلي استعدادا لعودة الدورى.. شاهد

السبت 27/يونيو/2020 - 11:40 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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محمد بدران
شارك رمضان صبحي لاعب النادى الأهلي، جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماع " انستجرام " صورا جديدة له.

ونشر رمضان صبحي صورا له من مران الفريق اليوم، استعدادا لاستئناف الدوري، نالت إعجاب متابعيه.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد عقد اجتماعا مطولا مع اللاعبين قبل بداية مران المجموعة الثانية من اللاعبين.


واجتمع ديفيد سيزا المدرب العام، وسامي قمصان بحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ويانكون ميشيل، مدرب الحراس في جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران الخاص بالمجموعة الثانية.


وحرص الجهاز الفني على إقامة الاجتماع في ملعب التتش بمسافات تباعد بين جميع اللاعبين حفاظا على سلامتهم.


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A post shared by Ramadan Sobhy Official (@ramadansobhi51) on

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