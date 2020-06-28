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محافظات

استمرار حظر الشيشة .. حملة مكبرة لمتابعة التزام المقاهي بـ كفر الشيخ .. صور

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:37 ص
حملة مكبرة لمتابعة
حملة مكبرة لمتابعة التزام المقاهي بـ كفر الشيخ
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محمود زيدان
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم أمس، غلق جميع المحلات التجارية من الساعة الـ 9 مساءً بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ضوء الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

وقاد اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، يرافقه اللواء جمال سامون، مساعد مدير أمن كفر الشيخ للأمن العام، حملة للتأكد من غلق المطاعم والمقاهي في مواعيدها المحددة "ـ10 مساءً".

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ووجه محافظ كفرالشيخ، بتكثيف حملات التطهير والتعقيم، ومتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، والخاصة بالتوافق على عودة النشاط التدريجي لبعض المنشآت التي تقدم الخدمات للمواطنين ومنها المطاعم والمقاهي، مع السماح بتواجد 25% فقط من قدرتها الاستيعابية لروادها 

وأكد محافظ كفرالشيخ، على ارتداء الكمامات الواقية فى جميع المنشآت، ووسائل النقل، والالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية، مشددًا على تنفيذ تلك القرارات بكل حزم وعدم التهاون مع أي منشآت تخالف تلك الاشتراطات، وذلك استكمالا لخطة المحافظة وسلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد " COVID-19 ".

وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لقرارات رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلي مراعاة تطبيق الاشتراطات والمعايير العامة لعملية الفتح، والإلتزام بقواعد التباعد الاجتماعى، وغلق أماكن ألعاب الأطفال، وضرورة حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة. 

وشدد محافظ كفرالشيخ، علي ضرورة توفير أدوات التطهير والتعقيم بالمنشآت، واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة، واستمرار حظر تقديم الشيشة بالمقاهي والمطاعم والكافيتريات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتلك القرارات.
استمرار حظر الشيشة .. حملة مكبرة لمتابعة التزام المقاهي بـ كفر الشيخ .. صور
استمرار حظر الشيشة .. حملة مكبرة لمتابعة التزام المقاهي بـ كفر الشيخ .. صور
استمرار حظر الشيشة .. حملة مكبرة لمتابعة التزام المقاهي بـ كفر الشيخ .. صور
استمرار حظر الشيشة .. حملة مكبرة لمتابعة التزام المقاهي بـ كفر الشيخ .. صور
استمرار حظر الشيشة .. حملة مكبرة لمتابعة التزام المقاهي بـ كفر الشيخ .. صور
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