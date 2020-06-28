قرض جديد لـ مكلارين ينقذها من الإفلاس





كما تعاني مجموعة ماكلارين من نقص حاد وطارئ في السيولة المادية وهو الأمر الذي يجعل الشركة في حاجة ماسة لمبلغ يصل إلى 280 مليون جنيه استرليني قبل 15 من شهر يوليو المقابل .





ومن المعروف أن ماكلارين تأثرت بشدة بسبب فيروس كورونا المستجد وآثارة السلبية على مبيعات السيارات بالإضافة لتعطيله لموسم فورمولا 1 لعام 2020 .





كما تحصل شركة ماكلارين على القرض البحريني بشروط مخففة كما وصفت التقارير وذلك مقارنة بالقروض الأخرى، كما تأمل ماكلارين أن تحصل على هذا القرض وان تتجاوز أزمتها وتستعيد توازنها مجددا خاصة بأن الكثير من شركات السيارات تضررت بسبب فيروس كورونا وبعضها يدرس تسريح عشرات الآلاف من الموظفين مثل شركة نيسان التي تتحرك لتسريح حوالي 20 ألف عامل مثل نيسان وبي أم دبليو وفولكس فاجن وغيرها من شركات السيارات الكبرى على مستوى العالم .







تقترب مجموعة ماكلارين المشهورة بإنتاجها للسيارات الخارقة من التوصل لأتفاق مع بنك البحرين الوطني من أجل الحصول على قرض عاجل ينقذ مصيرها من الإفلاس.