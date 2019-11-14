مكلارين ايلفا سوبركار تنطلق بسعر لن تتخيله .. صور

أزاحت مكلارين الستار عن موديل “ايلفا” رودستر الجديدة، وهي أول سيارة كشف قانونية للطرق من مكلارين.





وتعتمد السيارة على محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر بقوة 804 حصان وعزم دوران 800 نيوتن.متر، متصل بجير اوتوماتيكي مزدوج بسبع سرعات، وتتسارع السوبركار إلى 100 كم\س في أقل من ثلاث ثواني، وإلى 200 كم\س في 6.7 ثانية، ما يجعلها أسرع من موديل سينا.





وستقتصر مكلارين على صنع 399 نسخة من ايلفا بسعر يبدأ من 1,690,000 دولار (6.3 مليون ريال) بما يعادل 27.001.350 مليون جنيه مصرى .





وتستخدم السيارة نظام تحكم هوائي فعال يقوم بتوجيه الهواء القادم من مقدمة السيارة فوق المقصورة، ما يعني خلق قوس من الهواء ليحل محل الزجاج الأمامي.





سيبدأ توصيل أولى الطلبيات لمكلارين ايلفا الجديدة في نهاية 2020.