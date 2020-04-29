سباق مثير بين مكلارين سبيدتيل وطائرة حربية.. فيديو

سباقات السيارات في الحلبات كانت دائما شيئا مثيرا للاهتمام, فهي ترينا قوة السيارات وهندستها وصلابتها خلال المسارات الطويلة والمنعطفات القاسية، خاصة إذا كانت هذه السباقات ضد دراجة نارية, دبابة… إلخ والذي يعطي السباق إثارة أكثر ، ولكن ماذا لو كان السباق ضد مقاتلة حربية من نوع F-35B .

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بالطبع لا يمكن أن يكون المتحدي ضعيفا. وهو ما عرضه لنا فريق توب جير, والذي إختار مكلارين سبيدتيل لهذا التحدي. والتي تمتلك محرك V8 ثنائي التيربو سعة 4.0 لتر بقوة 1,035 حصان و عزم يصل الى 1,149 نيوتن.متر. وسرعة قصوى تصل الى 403 كم/س.

تجدر الإشارة إلى أن توب جير جرب مثل هذا النوع من السباقات في عام 2007, حيث تم اختبار أحد أقوى السيارات في ذلك الوقت.

وكانت تلك السيارة، هي بوجاتي فايرون والتي كانت تمتلك محرك W16 رباعي التيربو سعة 8.0 لتر بقوة 987 حصان. فهل تطورت السيارات الخارقة, لتستطيع منافسة المقاتلات الحربية النفاثة.