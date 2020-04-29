AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

سباق مثير بين مكلارين سبيدتيل وطائرة حربية.. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 08:08 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

سباقات السيارات في الحلبات كانت دائما شيئا مثيرا للاهتمام, فهي ترينا قوة السيارات وهندستها وصلابتها خلال المسارات الطويلة والمنعطفات القاسية، خاصة إذا كانت هذه السباقات ضد دراجة نارية, دبابة… إلخ والذي يعطي السباق إثارة أكثر ، ولكن ماذا لو كان السباق ضد مقاتلة حربية من نوع F-35B .

اقرأ اأيضا :

تعرف على السيارة الإيطالية الفاخرة المزيفة فى الصين.. صور

أول صور مسربة لـ BMW كوبية الفئة الثانية 2022

كيا تطلق سيارة هجينة وأخرى كهربائية خلال 2021.. صور

بالطبع لا يمكن أن يكون المتحدي ضعيفا. وهو ما عرضه لنا فريق توب جير, والذي إختار مكلارين سبيدتيل لهذا التحدي. والتي تمتلك محرك V8 ثنائي التيربو سعة 4.0 لتر بقوة 1,035 حصان و عزم يصل الى 1,149 نيوتن.متر. وسرعة قصوى تصل الى 403 كم/س.

تجدر الإشارة إلى أن توب جير جرب مثل هذا النوع من السباقات في عام 2007, حيث تم اختبار أحد أقوى السيارات في ذلك الوقت.

وكانت تلك السيارة، هي  بوجاتي فايرون والتي كانت تمتلك محرك W16 رباعي التيربو سعة 8.0 لتر بقوة 987 حصان. فهل تطورت السيارات الخارقة, لتستطيع منافسة المقاتلات الحربية النفاثة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أقوى سيارة مكلارين في العالم تخرج إلى النور.. صور

أسرع و أقوى 10 سيارات في العالم.. صور

سباق تسارع مثير.. فوكس ST الجديد تتحدى عمالقة السرعة.. فيديو

شاهد.. منافسة ثلاثية قوية بين C7 كورفيت Z06 وZR1 وموستنج شيلبي GT500

رسميا.. الكشف عن تويوتا هارير 2021 الجديدة كليا.. صور

سعر ومواصفات فيراري بورش سانجوي 2021 الجديدة كليا.. صور

ترشيحاتنا

كلمة السر المواطن.. الإمارات تبهر العالم بنتائج حربها على فيروس كورونا.. كيف أدارت اللعبة؟

بلغت ذروتها.. حالة وفاة بـ فيروس كورونا كل 5 دقائق في بريطانيا

كوريا الجنوبية: كيم جونج أون يدير بلاده بشكل طبيعي

هل يجوز للحائض قراءة القرآن وتلاوة الأذكار في رمضان ؟

الخارجون عن القانون يستخدمون كورونا كسلاح ضد الشرطة.. شاهد

وفاة كيم وتولي شقيقته.. ماذا يدور داخل الحزب الحاكم في كوريا الشمالية؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهم طبق في رمضان.. فوائد تناول السلطة على الإفطار

أرخص تجميل في الدنيا.. 5 فوائد لوضع قشر البطاطس على البشرة

شاهد ما فعله فيروس كورونا بجسد طفلة صغيرة.. ووالدتها تحذر.. صور