إعدام 2 طن كبدة غير صالحة للاستهلاك بـ كفر الدوار.. صور

وكانت مديرية الطب البيطرى بالبحيرة بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين قد نفذت حملة مكبرة للرقابة على الأسواق للتصدى لتجار الكسب غير المشروع والسوق السوداء وضبط السلع الغذائية المنتهية الصلاحية.

تشكيل لجنة مكونة من مندوب " بالبيئة والصحة والطب البيطرى ومجلس المدينة" للإشراف على اعدام 2 طن و 342 كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى تم ضبطها بأحد ثلاجات حفظ اللحوم ودفنها دفنا صحيًا خارج الكتلة السكنية حفاظًا صحة وسلامة المواطنين و على البيئة من التلوث.

قررت النيابة العامة بمركز كفر الدوار برئاسة المستشار أسامة المسلمى وبإشراف المستشار محمد السعيد عمر رئيس النيابة الكلية لنيابات شمال دمنهور والمستشار عماد الجندى المحامى العام لنيابات شمال دمنهور،

قررت النيابة العامة بمركز كفر الدوار برئاسة المستشار أسامة المسلمى وبإشراف المستشار محمد السعيد عمر رئيس النيابة الكلية لنيابات شمال دمنهور والمستشار عماد الجندى المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، تشكيل لجنة مكونة من مندوب " بالبيئة والصحة والطب البيطرى ومجلس المدينة" للإشراف على اعدام 2 طن و 342 كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى تم ضبطها بأحد ثلاجات حفظ اللحوم ودفنها دفنا صحيًا خارج الكتلة السكنية حفاظًا صحة وسلامة المواطنين و على البيئة من التلوث.

وأسفرت عن ضبط 2 طن و342 كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأحد الثلاجات بمركز ومدينة كفر الدوار حيث تم التحفظ عليها .ومصادرها لحين إعدامها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها

وجاءت الحملة فى اطار توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الاسواق ومحلات الجزارة وثلاجات حفظ الاطعمه واللحوم للتأكد من سلامة المعروض بها من لحوم ومنتجات اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، التأكد من مدى الالتزام بالذبح داخل المجازر المعتمدة الخاضعة للإشراف البيطري الكامل

وشدد اللواء آمنة على إستمرار وتكثيف تلك الحملات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين تأكيدا على هيبة الدولة.