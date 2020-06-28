إعدام 2 طن كبدة غير صالحة للاستهلاك بـ كفر الدوار.. صور

وكانت مديرية الطب البيطرى بالبحيرة بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين قد نفذت حملة مكبرة للرقابة على الأسواق للتصدى لتجار الكسب غير المشروع والسوق السوداء وضبط السلع الغذائية المنتهية الصلاحية.
وأسفرت عن ضبط 2 طن و342 كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأحد الثلاجات بمركز ومدينة كفر الدوار حيث تم التحفظ عليها .ومصادرها لحين إعدامها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها
وجاءت الحملة فى اطار توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الاسواق ومحلات الجزارة وثلاجات حفظ الاطعمه واللحوم للتأكد من سلامة المعروض بها من لحوم ومنتجات اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، التأكد من مدى الالتزام بالذبح داخل المجازر المعتمدة الخاضعة للإشراف البيطري الكامل
وشدد اللواء آمنة على إستمرار وتكثيف تلك الحملات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين تأكيدا على هيبة الدولة.