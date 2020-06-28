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فن

بدون ذكر أسماء .. تامر محسن يستعيد ذكريات أول مسلسل من إخراجه

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
نشر المخرج تامر محسن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صور نادرة من مسلسله الأول "بدون ذكر أسماء" تأليف وحيد حامد، وذلك بعد سبع سنوات من عرضه الأول.

وعلق تامر على الصور: "من سبع سنين كان عرض أول مسلسل من إخراجي... #بدون_ذكر_أسماء، اتعرض على إحدى قنوات دريم في موسم رمضاني ثري جدًا من حيث جودة الإنتاج الدرامي. وعلى مدار سبع سنين اتعودت أقرا بوستات لناس كتير كاتبة إنه مسلسل ما أخدش حقه. كل مُشاهد اكتشف المسلسل كان بيحاول يعمل له دعاية ويجذب الآخرين لمشاهدته. محاولات المشاهدين لإنصاف المسلسل كانت بتسعدني. 

وأضاف: لكن الحقيقة إن لما مسلسل، بعد سنين كتير من عرضه الأول، يبقى لسه عايش عند الناس وبيتعرض بشكل مستمر لحد دلوقتي، والناس بتشوفه أكتر من مرة وبتعيد اكتشافه وبتتكلم وبتكتب عنه.. يبقى بالنسبة لي أخد حقه بشكل ما كنتش أحلم بيه.. كلمة شكر وامتنان لكل محبي المسلسل، اللي بيتعرض حاليًا على CBCDrama."

وقدّم تامر محسن آخر أعماله الدرامية بمسلسل "هذا المساء" ولاقى نجاحًا كبيرًا وقت عرضه عام 2017، وشارك فى بطولته إياد نصار، أحمد داوود، محمد فراج، أروى جودة، حنان مطاوع، والوجع الجديد الذي قدمه تامر لأول مرة آنذاك أسماء أبو اليزيد.

جدير بالذكر أن المخرج تامر محسن يستعد للعودة لتصوير مسلسله الجديد تقاطع طرق (اسم مؤقت) من تأليفه وإخراجه وبطولة منى زكي، محمد ممدوح، ومحمد فراج. والذي كان مقرّر عرضه في الموسم الرمضاني السابق ولكن قرّر صناعه تأجيله بسبب صعوبة التصوير  في ظل ظروف الجائحة والحظر فكان قرار التأجيل حتى يخرج المسلسل للنور بأفضل قيمة فنية ممكنة.
بدون ذكر أسماء .. تامر محسن يستعيد ذكريات أول مسلسل من إخراجه
بدون ذكر أسماء .. تامر محسن يستعيد ذكريات أول مسلسل من إخراجه
بدون ذكر أسماء .. تامر محسن يستعيد ذكريات أول مسلسل من إخراجه
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