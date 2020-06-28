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فن

بحب أهلها.. هالة صدقي تنشر فيديو لـ الإسكندرية

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:38 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة هالة صدقى  فيديو جديدا عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام ".

وكتبت معلقة على الفيديو:" اسكندرية ماريا حبيبتى وبحب أهلها".


يذكر أن آخر أعمال  هالة صدقي  مسلسل "ليه لأ" تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.


شارك فى المسلسل أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف.
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