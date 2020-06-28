ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في الهند إلى 528 ألفا و859 حالة

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم /الأحد/ ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 528 ألفا و859 حالة.





وأوضحت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "انديا تي في" الهندية- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 16 ألفا و95 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 309 آلاف و719 حالة.





يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



