طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية يتوافدون على اللجان لبدء امتحان الديناميكا

بدأ طلاب القسم العلمي "رياضة" من الصف الثالث الثانوي بالتوافد على 146 لجنة منذ الثامنة صباح اليوم، الأحد، استعدادًا لأداء امتحان الديناميكا، والذي من المقرر أن يبدأ في تمام العاشرة وحتى الثانية عشرة ظهرًا، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩.





وبالنسبة لمواصفات كراسات امتحان الديناميكا، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يبلغ عدد أسئلة كراسة الامتحان 18 سؤالا، فيما يبلغ عدد صفحات الكراسة 28 صفحة.





وارتدى الطلاب الكمامات أثناء دخولهم المدارس، وقام المدرسون بقياس درجات حرارة جميع الطلاب قبل دخولهم إلى المدارس، وبعد ذلك تم تسليمهم أدوات التعقيم.





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وتم إنشاء شوادر ومظلات أمام المدارس حماية للطلاب أثناء الدخول، ولوحظ غياب أولياء الأمور عن التواجد أمام المدارس بصورة كبيرة.

يذكر أن محافظة الإسكندرية رفعت درجة الاستعداد للامتحانات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة.

وصرح محافظ الإسكندرية بأن التجمع والاحتشاد مرفوض تماما، والدولة المصرية كانت حريصة على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، منعا لأية تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، مشددا على عدم السماح بأي تجمعات للطلاب أمام اللجان حفاظا على سلامتهم، والمساعدة على أدائهم الامتحانات بسهولة ويسر.