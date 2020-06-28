900 ألف فى 6 أشهر .. الكهرباء تبدأ في تلقي طلبات التقديم للعدادات الكودية خلال يومين

تبدأ خلال يومين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، تلقى طلبات تركيب العدادات مسبوقة الدفع ، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، من خلال هذا الرابط https://eehc.ses360.net/

وقال وزير الكهرباء، إنه سيتم فتح باب تلقى طلبات العدادات الكودية لتوصيل التيار الكهربائى لجميع المناطق بلا استثناء ومنها المناطق العشوائية والمخالفة بدءا من 1 يوليو.





وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة ، تركيب نحو 900 ألف عداد كهرباء كودى ومسبوق الدفع نهاية العام الجارى ، ليصل الإجمالى الى 10.7 مليون مشترك .





وأوضح مصدر مسئول بالشركة القابضة للكهرباء ، أن طلبات تركيب العدادات الكودية ستستحوذ على أغلبية الطلبات المقدمة ، خاصة مع فتح الكهرباء الباب أمام المبانى المخالفة والعشوائية ، وسيكون هناك جزء التركيبات باستبدال عدادات قديمة بأخرى مسبوقة الدفع طبقا لخطة الوزارة فى استبدال كافه العدادات التقليدية بعدادات ذكية ومسبوقة الدفع تعمل عن طريق كارت الشحن.





وقالت المصادر، إن العدد الإجمالي للعدادات التى يتم تركيبها، وصل فى 2019 إلى 8.8 مليون عداد، بزيادة حوالى 2 مليون عن عام 2018، و4 مليون خلال 2017، مضيفا أن الوزارة قامت بتركيب 2.5 مليون عداد للمشتركين خلال 2016، وتستهدف تغيير 27 مليون عداد خلال الأعوام المقبلة، مشيرا إلى أن الهدف من تركيب العدادات مسبوقة الدفع إيجاد آلية للمواطن للتحكم فى استهلاكه، لتقليل فاتورته بقدر الإمكان.



