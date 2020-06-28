لمدة أسبوع.. البحيرة تواصل فتح مقرات سحب ملفات التقديم لمدارس التمريض.. صور

تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة أعمالها فى فتح مقرات سحب ملفات التقديم بمدارس التمريض والتى بدأت أمس السبت، وتستمر لمدة أسبوع وسط اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

وذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتخفيف الأعباء والزحام على مقرات سحب ملفات التقديم لمدارس التمريض.





ففى إيتاى البارود بدأت إجراءات سحب ملفات تقديم مدرسة تمريض إيتاي البارود وبمدرسة التربية الفكرية لمدة أسبوع وذلك بالتنسيق بين محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود ومحمد دسوقي مدير الإدارة الصحية ومديرة مدرسة تمريض إيتاي البارود.

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ومن جانبه أكد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود على سحب ملفات التقديم لمدرسة تمريض إيتاي البارود بمقر مدرسة التربية الفكرية ولمدة أسبوع، مشيرًا إلى تعقيم مقر سحب الملفات قبل توافد أولياء الأمور وبعد انصرافهم .





وأوضح كجك أن آليات سحب تقديم الملفات بدأت صباح امس السبت الموافق 27 /6 من قبل أهالي مدينة إيتاى البارود وقرى وتوابع مجلس قرية قليشان، على أن يقوموا بتسليم الملفات لمدرسة التمريض يوم 2 /7.







ويوم الأحد الموافق 28 /6 يتم سحب الملفات من قبل أهالي عزب وقرى وتوابع مجلس قرية صفط الحرية ومجلس قرية النبيرة، على أن يقوموا بتسليم الملفات لمدرسة التمريض يوم 4/7.





والاثنين الموافق 29 /6 يتم سحب الملفات من قبل أهالي عزب وقرى وتوابع مجلس قرية الضهرية ومجلس قرية ششت الأنعام، على أن يقوموا بتسليم الملفات لمدرسة التمريض يوم5 /7 .







والثلاثاء الموافق 30/6 يتم سحب الملفات من قبل أهالي عزب وقرى وتوابع مجلس قرية نكلا العنب ومجلس قرية أرمانيا، على أن يقوموا بتسليم الملفات لمدرسة التمريض يوم 6 /7

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والأربعاء الموافق 1 /7 يتم سحب الملفات من قبل أهالي عزب وقرى وتوابع مجلس قرية معنيا، على أن يقوموا بتسليم الملفات لمدرسة التمريض يوم 7/7.





فيما أوضحت مدير مدرسة التمريض بإيتاى البارود بالتزام المتقدمين بتقديم عدة متطلبات منعا إفادة من المدرسة من الصف الأول إلى الصف الخامس الابتدائي.





وبيان نجاح للصف السادس الابتدائي من الإدارة التعليمية وإفادة من المدرسة بالصف الأول والثاني الإعدادي، وصورة شهادة ميلاد مختومة بالإضافة إلى تقديم صورة الاستمارة مختومة للصف الثالث الإعدادي

و6 صورة بطاقة ولي الأمر.





وفى ذات السياق وجه المحاسب عادل عبد الكريم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية عبد الوهاب خلاف مدير العلاقات العامة بالتنسيق مع حسناء مشرف.. مديرة مدرسة التمريض بالمحمودية وحمدى عوض - متابعة مكتب رئيس المركز، وثناء عبدربه بنقابة التمريض بالمحمودية بمتابعة التجهيزات اللازمة.. من تطهير وتعقيم مكان استقبال القادمين على سحب الملفات بمدرسة التمريض بالمحمودية .





ومراعاة المسافات اللازمة لسلامة الجميع حيث تم فتح باب قبول التنسيق لمدارسة التمريض بالمحمودية للبنات والبنين أمس السبت 2020/6/27 حيث بلغ عدد المتقدمين بسحب الملفات مئاتين وخمسه ملف تقريبا وجارى تسليم الملفات للمتقدمين حتى 2020/7/9 المقبل لأبناء مركز المحمودية فقط.





وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بأنه نظرا للظروف الحالية تمر بها البلاد من إجراءات احترازية لمكافحة مرض كورونا سيتم أعمال تسليم ملفات التنسيق على أيام مختلفة لبندر المحمودية وقرى المركز حسب ما تم الإعلان عنه على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك بوك وعلى المواقع الرسمية لصفحات المصالح الحكومية لتيسير على المواطنين بالمدينة والقرى لعدم التكدس وسلامة الجميع.

وتهيب الوحدات المحلية بالسادة المواطنين الالتزام بالمواعيد المحددة في سحب وتسليم ملفات التقديم لمدرسة التمريض كلا في الموعد المحدد لها.

