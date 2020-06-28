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برلمان

تهدد بارتفاع إصابات كورونا.. برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لمنع تقديم الشيشة الإلكترونية فى المقاهي

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:04 ص
الشيشة الإلكترونية
الشيشة الإلكترونية
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معتز الخصوصى
تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن تقديم الشيشة الإلكترونية في المقاهي وخطورتها في زيادة العدوى بفيروس كورونا وضرورة إصدار قرار بمنعها نهائي.

ولفتت فهيم، في طلبها، إلى أنه بعد إعلان الحكومة عددا من الإجراءات الوقائية والاحترازية لعودة الحياة تدريجيا والاتجاه نحو إعادة فتح المحال والأنشطة المختلفة بنسبة لا تتعدى 25% من طاقة النشاط، تحايل عدد من أصحاب تلك الأماكن على تلك الإجراءات، ولعل من أهمها المقاهي، حيث أكدت الحكومة في قراراتها على منع استخدام الشيشة بالمقاهي واستمرار منع تقديمها للمواطنين، ومع ذلك لجأ أصحاب المقاهي إلى استخدام الشيشة الالكترونية وتقديمها بدلا من الشيشة العادية.

وأكدت أن الشيشة تتسبب في زيادة فرص العدوى بين المواطنين وبعضهم بعضا نتيجة الأنفاس التي تخرج من فم الأشخاص والتي تحتوي على رذاذ من الممكن أن يكون حامل للفيروس ويصيب شخص آخر، مما يشكل خطورة كبيرة على معدل زيادة الإصابات، كما انها تحتوي على كميات هائلة من النيكوتين، والتي تؤدي إلى تداعيات سلبية، خاصة على مستوى الجهاز المناعي والقلب والأوعية الدموية.

وتابعت: فعدد كبير من المقاهي لجأ إلى استخدامها في ضوء غياب واضح للرقابة والحملات التفتيشية على المقاهي في اليوم من إعادة فتحها، فالمقاهي التي توجد في الشوارع الجانبية تخالف تنفيذ الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الحكومة، الأمر الذي يتطلب تدخل شديد ورقابة مكثفة على تلك المناطق لا سيما الشعبية والعشوائية.

وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة صدور قرار من قبل جميع المحافظين بمنع تداول الشيش الإلكترونية في المقاهي والتشديد على تعريض صاحب المقهى لغرامة مالية كبيرة وغلق للمكان في حالة عدم تنفيذ ذلك.
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