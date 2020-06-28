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تعليم

لطلاب الثانوية العامة.. تعليم دمياط توفر سيارات إسعاف وبوابات تعقيم ومراوح أثناء الامتحان

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:42 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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زينب الزغبي
صرح عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه تم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن ومديرية الصحة بعمال التعقيم والتطهير بالإضافة إلى توفير كمامات واقية للطلاب وبوابات تعقيم علي مداخل المدارس وتوفير سيارات إسعاف  أمام لجان امتحانات الثانوية العامة.


وأشار إلى تركيب بوابات التعقيم أمام كل لجنة وكاشف حرارى وكذا توفير كمامات واقية يتم توزيعها على الطلاب والملاحظين حفاظًا علي سلامتهم وتجهيز فصلين لعزل أي طالب تظهر عليه أي أعراض لتوقيع الكشف الطبى وعليه يتم استكمال امتحانه او تأجيله، كما تم تجهيز ٣٠ استراحة مجهزين بالكامل لإقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين.

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موضحا، أن هناك غرفة عمليات تابعة لمديرية التربية والتعليم تتلقي شكاوى الطلاب وأولياء الأمور سواء من الامتحان أو من عدم توفر أي إمكانيات تساعد الطلاب على أداء الامتحان بشكل أيسر ومريح، حيث تم تجهيز اللجان بعدد كبير من المراوح بعد أن اشتكى بعض الطلاب الخميس الماضي، بعدم وجود مراوح كافية بأحد اللجان وعلى الفور تم توفيها وتم زيادة اعداد المراوح الكهربائية في اللجان.

وتابع أنه يتم  تطبيق القرارات الوزارية ومواجهة أي محاولات  للغش داخل اللجان الامتحانية والتصدى الفورى لأى حالات غش قد تحدث والتعامل الفوري معها ومنذ بدء الامتحانات لم تحدث أي واقعة غش خلال الامتحانات.
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