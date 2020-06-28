محافظ بورسعيد: تشكيل لجان بالمدارس الخاصة لاستقبال لراغبي الالتحاق بالثانوية العامة

أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد توجيهاته بقيام المدارس الخاصة بتشكيل لجان لاستقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق بالثانوي العامة على أن تقوم كل مدرسة بعمل تنسيق طبقا لرويتها، مشددا على أهمية إجراء المقابلات الشخصية لكل من يتقدم إلى الالتحاق بالثانوي من أجل تحقيق الشفافية بين الجميع.
وأكد محافظ بورسعيد أن المدارس الخاصة تعتبر شريك أساسي في بناء الإنسان المصري وتحمل نفس الرسالة السامية في تنشئة الأجيال وتساهم في بناء عقل ووجدان ثروة مصر من الأجيال الصاعدة.
وأضاف أن العام الدراسي الجديد يمثل نقطة تحدي كبيرة للمعلم والطالب، مشيرا إلى أن هناك أسلوب عمل جديد سوف يتم تطبيقة في المدرسة من خلال أسلوب مختلف يتمثل في نظام الفصل الدوار الذي سيتم تطبيقة بجميع المدارس الإعدادي والثانوي وهو نظام جيد يساعد فى سرعة استيعاب الطالب للمواد الدراسية ومنع تشتيت ذهن الطالب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع مديري المدارس الخاصة بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم وعلي الألفي نقيب المعلمين.
وأكد محافظ بورسعيد أن المدارس الخاصة تعتبر شريك أساسي في بناء الإنسان المصري وتحمل نفس الرسالة السامية في تنشئة الأجيال وتساهم في بناء عقل ووجدان ثروة مصر من الأجيال الصاعدة.
وأضاف أن العام الدراسي الجديد يمثل نقطة تحدي كبيرة للمعلم والطالب، مشيرا إلى أن هناك أسلوب عمل جديد سوف يتم تطبيقة في المدرسة من خلال أسلوب مختلف يتمثل في نظام الفصل الدوار الذي سيتم تطبيقة بجميع المدارس الإعدادي والثانوي وهو نظام جيد يساعد فى سرعة استيعاب الطالب للمواد الدراسية ومنع تشتيت ذهن الطالب.