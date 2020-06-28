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تعليم

علوم المنوفية تستعد لامتحان ٤٢٠ طالبا بالبكالوريوس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:40 ص
الدكتور عادل نصار
الدكتور عادل نصار عميد كلية العلوم جامعة المنوفية
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محمد أمين
قال الدكتور عادل نصار عميد كلية العلوم جامعة المنوفية إن الكلية تستعد لاستقبال طلاب مرحلة البكالوريوس ويصل عددهم إلى ٤٢٠ طالبا لتأدية امتحانات البكالوريوس المقرر بدايته الأربعاء أول يوليو.



وشدد نصار علي إقامة الامتحانات على فترتين الفترة، تضم الفترة  ٢١٠ طلاب مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية من تعقيم الكلية بالكامل بصفة دورية و تعقيم القاعات والمدرجات قبل و بعد الامتحان هذا بالإضافة إلى تعقيم الطلاب والمراقبين وأعضاء الكنترول  من خلال بوابة تعقيم أمام الباب الرئيسي للكلية مع مراعاة مسافات بينية متباعدة بين كل طالب و زميله ٢ متر من كل اتجاه على الأقل. 

وأكد نصار أنه تم تشكيل فرق عمل للمتابعة الدورية لسير إجراءات الأمن والسلامة أثناء فترة تأدية الامتحانات ومشاركة رعاية الشباب بالكلية بالتنظيم أثناء الدخول والخروج حيث تم الجدول  علي فترتين فقط في اليوم بما يضمن توافر فترة زمنية كافية بينهما لسهولة خروج الفترة الأولى و دخول الفترة الثانية مع التنبيه على الطلاب بالحضور قبل موعد الامتحان بساعة حتى يتم الكشف عليهم ، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فريق عمل طبي لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة  توافر والأدوات اللازمة للتدخل السريع في حالة الطوارئ.

كما شدد نصار علي ضرورة التزام كل طالب بإحضار الادوات الشخصية، بما لايسمح باستبدالها بين الطلاب، وتهوية المدرجات وقاعات الامتحانات بصورة جيدة.

وعمل مسارات خاصة لدخول وخروج الطلاب عن طريق جوالة الكلية ورعاية الشباب لمنع التكدس وترك مسافات الامان عند الدخول، كما أشار نصار أن  سنوات النقل تم رفع الأبحاث على منصة كلية العلوم بنسبة ١٠٠% وجارى تقييمها حتى يوم الخميس القادم.
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