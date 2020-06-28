محافظ المنوفية: إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية استمرار شن الحملات المكبرة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حفاظًا على الرقعة الزراعية واسترداد هيبة الدولة وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين.









ونوه محافظ المنوفية إلى تنفيذ 7 حالات تعد على الأراضى الزراعية بقرى تلبنت أبشيش وأسطنها وعزبة عوض حسن بالباجور بإجمالى مساحة 3180م2 ، كما تم تنفيذ 3 حالات إزالة بقرية كفر بلشمط بمنوف بمساحة 180 متر وكذا الإزالة الفورية لحالة تعد على أرض أملاك دولة بمساحة 200 متر2 بقرية شبراباص بشبين الكوم.









وقد تمت الإزالة من خلال حملة مكبرة بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية والمعنية وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.









كما أوضح المحافظ أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات خلال الفترة من 25 مارس وحتى أمس السبت 454 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة ، حيث تم تنفيذ 334 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 13 فدان و17 قيراط ، وتنفيذ 87 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بناء بمساحة 1014 متر مربع و 33 حالة تعدى على أراضى زراعية أملاك دولة بإجمالى مساحة 42 فدان و 17 قيراط و18 سهم .







