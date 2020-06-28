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محافظات

محافظ المنوفية: إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:20 ص
ازالة البناء المخالف
ازالة البناء المخالف
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محمد أمين
 أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية استمرار شن الحملات المكبرة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حفاظًا على الرقعة الزراعية واسترداد هيبة الدولة وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين.



ونوه محافظ المنوفية إلى تنفيذ  7 حالات تعد على الأراضى الزراعية بقرى تلبنت أبشيش وأسطنها وعزبة عوض حسن بالباجور بإجمالى مساحة 3180م2 ، كما تم تنفيذ 3 حالات إزالة بقرية كفر بلشمط بمنوف بمساحة 180 متر وكذا الإزالة الفورية لحالة تعد على أرض أملاك دولة بمساحة 200 متر2 بقرية شبراباص بشبين الكوم.


 وقد تمت الإزالة من خلال حملة مكبرة بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية والمعنية وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


كما أوضح المحافظ أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات خلال الفترة من 25 مارس وحتى أمس السبت 454 حالة  تعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة ، حيث تم  تنفيذ 334  حالة  تعدى على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 13 فدان و17 قيراط ، وتنفيذ 87 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بناء  بمساحة 1014 متر مربع و 33 حالة تعدى  على أراضى زراعية  أملاك دولة بإجمالى مساحة 42 فدان و 17 قيراط و18 سهم .


ومن جانبه شدد أبو ليمون على رؤساء الوحدات لمحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الدورية والمستمرة والتصدى للمخالفين وتنفيذ الإزالات المخالفة  فى المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بهذا الشأن والتعامل بحزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير.
محافظ المنوفية: إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية
محافظ المنوفية: إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية
محافظ المنوفية: إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية
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