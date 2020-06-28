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تعليم

توافد طلاب الثانوية العامة على لجان المنوفية لأداء امتحان الديناميكا.. صور

الأحد 28/يونيو/2020 - 09:54 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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محمد أمين
 شهدت المدرسة الثانوية المشتركة بمدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفية بدء دخول الطلبة والطالبات شعبة علمي رياضة لأداء امتحان مادة الديناميكا، وسط إجراءات احترازية ووقائية  لجميع الطلبة والمراقبين قبل دخولهم اللجان حفاظا عليهم من انتشار فيروس كورونا المستجد 

 واشترط رئيس اللجنة علي جميع المتواجدين ضرورة ارتداء الكمامة الطبية قبل الدخول للجنة وضرورة المرور ببوابة التعقيم الموجودة علي باب المدرسة المنعقدة بها لجنة الامتحان.

و يؤدي طلاب الثانوية العامة 2020 اليوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، وذلك بالنسبة لشعبة علمي رياضة.

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم ، أن أجواء امتحانات الثانوية العامة 2020 تسير بشكل جيد ومنضبط حتى الان.

وقد قامت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم منذ فجر اليوم ، بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

ويؤدي اليوم أيضا، طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة الجغرافيا (ورقة أولى)،كما يؤدي طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) امتحان مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) و مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية.
توافد طلاب الثانوية العامة على لجان المنوفية لأداء امتحان الديناميكا.. صور
توافد طلاب الثانوية العامة على لجان المنوفية لأداء امتحان الديناميكا.. صور
توافد طلاب الثانوية العامة على لجان المنوفية لأداء امتحان الديناميكا.. صور
توافد طلاب الثانوية العامة على لجان المنوفية لأداء امتحان الديناميكا.. صور
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