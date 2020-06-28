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فن

هشام ماجد يتضامن مع يوسف الشريف: اتفضلوا استلموني معاه

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:18 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
أثارت تصريحات يوسف الشريف في برنامج "مساء dmc" تقديم الإعلامي رامي رضوان، حالة من الجدل بسبب الإعلان عن رفضه تقديم أعمال فنية تحتوي على مشاهد جريئة أو ساخنة.

وتضامن الفنان هشام ماجد مع تصريحات يوسف الشريف ودافع عنه عبر صفحته على "فيس بوك"، وكتب: "في بعض الناس سواء شغالين فالمجال الفني او صحفيين او ناس عادية استغلوا الكلام اللي قالوا يوسف الشريف في برنامجه مع رامي رضوان و ابتدوا يهاجموه و قاموا ناشرين حاجات لأفلام قديمة عملها عشان يثبتوا انه كان بيعمل الحاجات دي عادي و انه يعني كدة بيدعي الفضيلة و كدة."

وأضاف: "الفصيلة دي من البني ادمين هما تاني اسوأ حاجة بعد الكورونا ... كل الأحترام ليوسف الشريف... فنان راقي و محترم بيتعب علي شغله و بيحترم جمهوره..و كل الإحترام لأي حد متفق او مختلف مع كلامه بس بإحترام".

وأوضح هشام ماجد: "كل واحد له الحرية في أفكاره طالما بيحترم اللي حوليه ومبيأذيش حد... مش عاجبك كلامه تقدر ماتتفرجش علي أعماله أو تقدر متشغلوش.. انما تطلع تقطع و تشوه فيه بحجة أنك المحامي المدافع عن حق الفن و حرية الإبداع تبقي شخص ناقص.. بس كدة...كلمتين كانوا حزئني... اتفضلوا استلموني معاه".
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