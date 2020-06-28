هشام ماجد يتضامن مع يوسف الشريف: اتفضلوا استلموني معاه

أثارت تصريحات يوسف الشريف في برنامج "مساء dmc" تقديم الإعلامي رامي رضوان، حالة من الجدل بسبب الإعلان عن رفضه تقديم أعمال فنية تحتوي على مشاهد جريئة أو ساخنة.





وتضامن الفنان هشام ماجد مع تصريحات يوسف الشريف ودافع عنه عبر صفحته على "فيس بوك"، وكتب: "في بعض الناس سواء شغالين فالمجال الفني او صحفيين او ناس عادية استغلوا الكلام اللي قالوا يوسف الشريف في برنامجه مع رامي رضوان و ابتدوا يهاجموه و قاموا ناشرين حاجات لأفلام قديمة عملها عشان يثبتوا انه كان بيعمل الحاجات دي عادي و انه يعني كدة بيدعي الفضيلة و كدة."



