مكتب التمثيل التجارى بجدة يوضح تأثير كورونا على السوق السعودي

ولفت إلى خفض، خاصة الموسمية منها.وأشار إلى أن الإجراءات التى اتخذتها السعودية تضمنت رفع القيمة المضافة من 5 إلى 15.وعن التجارة المشتركة بين مصر والسعودية، أصبح هناك تشدد من الجانب السعودى على دخوللأسواقها فيما عدا السلع الغذائية والطبية.