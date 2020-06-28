مكتب التمثيل التجارى بجدة يوضح تأثير كورونا على السوق السعودي

أكد عمرو هزاع رئيس مكتب التمثيل التجارى بجدة أن السعودية تمثل شريكا تجاريا مهما، حيث تحتل المرتبة الثانية مع مصر، لافتا إلى أنه تم تشكيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وشهدت العلاقات بمرحلة رواج، إلا أنه توقف مؤقتا بسبب أزمة كورونا.
وأضاف - خلال ندوة جمعية رجال الأعمال المصريين مع رؤساء مكاتب التمثيل التجارى بدول الخليج عبر الفيديو كونفرانس اليوم الأحد - أن قرار وقف تأشيرات الحج والعمرة وهو صعب جدا بالنسبة للاقتصاد السعودي، خاصة مع مزامنة ذلك لخفض أسعار براميل البترول، إضافة إلى وقف الطيران داخليا وخارجيا، وهو ما أثر على الاقتصاد ككل.
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ولفت إلى خفض العماله المصرية بالسعودية، خاصة الموسمية منها.
وأشار إلى أن الإجراءات التى اتخذتها السعودية تضمنت رفع القيمة المضافة من 5 إلى 15.
وعن التجارة المشتركة بين مصر والسعودية، أصبح هناك تشدد من الجانب السعودى على دخول المنتجات المصرية لأسواقها فيما عدا السلع الغذائية والطبية.
وأضاف - خلال ندوة جمعية رجال الأعمال المصريين مع رؤساء مكاتب التمثيل التجارى بدول الخليج عبر الفيديو كونفرانس اليوم الأحد - أن قرار وقف تأشيرات الحج والعمرة وهو صعب جدا بالنسبة للاقتصاد السعودي، خاصة مع مزامنة ذلك لخفض أسعار براميل البترول، إضافة إلى وقف الطيران داخليا وخارجيا، وهو ما أثر على الاقتصاد ككل.
اقرأ أيضًا .. المكتب التجارى بدبى: 750 مليون دولار حجم صادرات مصر للسوق الإماراتية
ولفت إلى خفض العماله المصرية بالسعودية، خاصة الموسمية منها.
وأشار إلى أن الإجراءات التى اتخذتها السعودية تضمنت رفع القيمة المضافة من 5 إلى 15.
وعن التجارة المشتركة بين مصر والسعودية، أصبح هناك تشدد من الجانب السعودى على دخول المنتجات المصرية لأسواقها فيما عدا السلع الغذائية والطبية.