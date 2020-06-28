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برلمان

البرلمان: سنتابع تصريحات السكة الحديد بتصنيعها عربة قطارات تضاهى المنتجة فى الشركة المجرية الروسية

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:04 م
السكة الحديد
السكة الحديد
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فريدة محمد و ماجدة بدوى
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب سوف تتابع تصريحات المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية التى أكد فيها أن مصنع سيماف سيقوم بصناعة عربة قطارات تضاهي تلك المصنعة في الشركة المجرية الروسية متسائلا : عن موعد قيام مصر بتصنيع هذه العربات.

وقال " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم إن نجاح مصر فى تصنيع عربات قطارات السكك الحديدية يمكن أن يجعلها مركزا إقليميا كبيرا للدخول فى عالم صناعات كل مايتعلق بالسكك الحديدية من جرارات وعربات وقطع غيار لسد احتياجات مصر وتصدير الباقى للدول العربية والأفريقية وغيرها من دول العالم.

متوقعا أن تغير صفقة عربات القطارات الجديدة التى تعد أكبر صفقة عربات في تاريخ السكك الحديدية وتبلغ قيمتها مليارا و16 مليونا و50 ألف يورو فى سياسات التشغيل لقطارات السكك الحديدية.

وأشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بتصريحات المهندس أشرف رسلان التى أكد فيها أن الصفقة الحالية تمثل 40% من عدد عربات الركاب في السكك الحديدية، ولهذا فإنها تمثل طفرة في تطوير قطارات الركاب وأن المواطن يشعر بالراحة والأمان وتحسن الخدمة خلال الفترة المقبلة تجدر الاشارة الى أن الدفعة الثالثة من الجرارات التي وصلت لمصر تحتوى على 20 جرارا، حيث إن العقد مع شركة J E  تصل قيمته إلى 602 مليون دولار، وتتضمن توريد 110 جرارات وإعادة تأهيل 81 جرار بجانب توريد قطع غيار وصناعة لمدة 15 عاما لـ181 جرارا بالإضافة إلى الـ10 جرارات الذين تم استقدامها في عام 2019.
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