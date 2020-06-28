غرف عمليات متابعة .. محافظ الشرقية يتابع رصد لجان امتحانات الثانوية العامة .. فيديو

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن عمليات رصد ومتابعة اللجان تتم بصفة دورية قبل بدء كل امتحان لطلبة الثانوية العامة لضمان تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.









وكشف محافظ الشرقية خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر، عن توافر 162 لجنة لطلبة الثانوية العامة على اتصال مستمر بغرف عمليات تتابع كافة الإجراءات وحل شكاوى أى طالب فى الحال.









ولفت الدكتور ممدوح غراب إلى أن مع قرار فتح المقاهى والأماكن التى بدأت منذ أمس السبت تم رصد تواجد المواطنين بكثرة على الكورنيش الشوارع حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد .





وأشار الدكتور ممدوح غراب إلى أنه تم تكليف المقاهى بكتابة منشور على باب المقهى بسعة المكان خاصته ، مشيرأ إلى أن فى حال عدم الإلتزام ب بنسبة 25% سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.







يذكر أن رئاسة الوزراء أعلنت مؤخرا عن فتح المقاهي، والمطاعم ، بدءا من أمس السبت بالاحتفاظ بنسب إشغال معينة لا تتجاوز ٢٥٪ ضمن الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.