جامعة أسيوط: امتحانات الدراسات العليا بمختلف الكليات أول سبتمبر

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسة اليوم الأحد علي قرار مجلس الدراسات العليا لعقد امتحانات الدور الأول ودور أبريل ٢٠٢٠ بداية من ١/٠٩/٢٠٢٠ بجميع كليات ومعاهد الجامعة مع استثناء كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكميلية فقط لظروف خاصة بها، مع مراعاة أن موعد الدور الثاني سيتم تحديد موعده لاحقا.





اقرأ أيضا :









كان الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث قام برفع تقرير إلى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط حول موافقة مجلس الدراسات العليا فى جلسته الأخيرة على عقد امتحانات الدراسات العليا بجميع كليات ومعاهد الجامعة بداية الأول من سبتمبر القادم بدلًا من الموعد المقرر لها سابقا فى أول يوليو، وذلك فيما عدا الكليات ذات الكثافة العددية المنخفضة لطلاب الدراسات العليا.









وفي سياق متصل أعلن الدكتور شحاته غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئن التعليم والطلاب عن بدء امتحانات الفرق النهائية في الأول من يوليو القادم مشددًا على ضرورة الانتهاء من إعلان كافة جداول امتحانات الفرق النهائية قبل غدا الاثنين.





وكان رئيس جامعة أسيوط اصدر قرارا بمد العمل بنظام تخفيض أعداد العاملين المتواجدين بمختلف القطاعات التعليمية والإدارية بالجامعة وفق القواعد والضوابط المعلن عنها سابقًا وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، والتى تصل إلى تواجد ٢٠% فقط من العدد الإجمالي فى بعض الإدارات ، واستمرار مد العمل بهذا القرار لحين صدور إشعار ٱخر.









وكشف رئيس جامعة أسيوط عن وجود بعض الفئات المستثناة من قرار تخفيض العمالة والمتضمن استثناء العاملين بإدارتي شئون طلاب مركزية والدراسات العليا وفروعهما بمختلف الكليات وكذلك القائمين على العمل فى قطاعات المدن الجامعية والتغذية ، وكذلك جميع العاملين المعلن عن تكليفهم بأعمال الملاحظة والمراقبة على امتحانات الفصل الدراسي الثاني و الذي لا يجوز لهم الاعتذار أو الرفض عن أعمال المراقبة المقررة لهم إلا عن طريق تقرير طبى من القوميسيون الطبى أو المستشفى الجامعى أو أى مستشفى حكومى يفيد عدم قدرة الموظف عن المراقبة لعذر طبى يقبله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.











