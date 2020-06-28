AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة أسيوط: امتحانات الدراسات العليا بمختلف الكليات أول سبتمبر

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:21 م
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر
 وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسة اليوم الأحد علي قرار مجلس الدراسات العليا لعقد امتحانات الدور الأول ودور أبريل ٢٠٢٠ بداية من ١/٠٩/٢٠٢٠ بجميع كليات ومعاهد الجامعة مع استثناء كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكميلية فقط لظروف خاصة بها، مع مراعاة أن موعد الدور الثاني سيتم تحديد موعده لاحقا.

اقرأ أيضا :


كان الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث قام برفع تقرير إلى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط حول موافقة مجلس الدراسات العليا فى جلسته الأخيرة على عقد امتحانات الدراسات العليا بجميع كليات ومعاهد الجامعة بداية الأول من سبتمبر القادم  بدلًا من الموعد  المقرر لها سابقا فى أول يوليو، وذلك فيما عدا الكليات ذات الكثافة العددية المنخفضة لطلاب الدراسات العليا.


وفي سياق متصل أعلن الدكتور شحاته غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئن التعليم والطلاب عن بدء امتحانات الفرق النهائية في الأول من يوليو القادم مشددًا على  ضرورة الانتهاء من إعلان كافة جداول امتحانات الفرق النهائية قبل غدا الاثنين.

  
وكان رئيس جامعة أسيوط اصدر قرارا بمد العمل بنظام تخفيض أعداد العاملين المتواجدين بمختلف القطاعات التعليمية والإدارية بالجامعة وفق القواعد والضوابط المعلن عنها سابقًا وذلك للحد من  انتشار فيروس كورونا المستجد ، والتى تصل إلى تواجد ٢٠% فقط من العدد الإجمالي فى بعض الإدارات ، واستمرار مد العمل بهذا القرار  لحين صدور إشعار ٱخر.


وكشف رئيس جامعة أسيوط عن وجود بعض الفئات المستثناة من قرار تخفيض العمالة والمتضمن استثناء العاملين بإدارتي شئون طلاب مركزية والدراسات العليا  وفروعهما بمختلف الكليات وكذلك القائمين على العمل فى قطاعات المدن الجامعية والتغذية ،  وكذلك جميع العاملين المعلن عن تكليفهم بأعمال الملاحظة والمراقبة على امتحانات الفصل الدراسي الثاني و الذي لا يجوز لهم الاعتذار أو الرفض عن أعمال المراقبة  المقررة لهم إلا عن طريق تقرير طبى من القوميسيون الطبى أو المستشفى الجامعى أو أى مستشفى حكومى يفيد عدم قدرة الموظف عن المراقبة لعذر طبى يقبله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
 



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة المنصورة تعلن عن نظام امتحانات الفرق قبل النهائية بمختلف الكليات

جامعة أسيوط تعلن موعد امتحانات الدراسات العليا ونهاية العام للفرق الدراسية بكلية الطب

رئيس جامعة سوهاج: عدم استبدال مشروعات التخرج لطلاب الفرق النهائية بمشروعات بحثية

جامعة المنيا تواصل استلام الرسائل البحثية من طلاب فرق النقل بكلياتها الـ20

قبل امتحانات الفرق النهائية.. جامعة أسيوط تُعلن الطوارئ لوضع خطة تسكين الطلاب

جامعة أسيوط: 30 يونيو آخر موعد لانتهاء امتحانات نهاية العام الجامعي لفرق النقل

ترشيحاتنا

عضو مجلس الإدارة كلمة السر.. شوبير يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي للتجديد مع فايلر

نادي مصر: عينات مسحة كورونا للاعبين سلبية

خناقة جديدة.. إلهامي عجينة يتشاجر مع أمن مستشفى المنصورة الجامعي

فيديو جراف.. كواليس حبس وتغريم سما المصري

مكافأة 9 موظفين واستبعاد الغندور.. الـ var يثير أزمة داخل اتحاد الكرة

بسبب طيارة ورق.. ممرضة بقسم الطوارئ بالإسماعيلية تتفاجئ بجثمان ابنها أثناء العمل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 60 عاما على الاستقلال.. انتفاضة قومية كتبت نهاية الاستعمار الفرنسي فى مدغشقر

استعيدي رشاقتك .. 8 نصائح للتخلص من دهون البطن

يحسن صحة القلب .. 10 فوائد للمشي 30 دقيقة يوميًا