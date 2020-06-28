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اقتصاد

المصرية اللبنانية: مبادرات تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم تؤت بثمارها

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:54 م
المهندس فتح الله
المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية
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ولاء عبد الكريم
قال فتح الله فوزى، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة أزمة كورونا والتى تحسب لها، لافتا إلى أن هناك العديد من المبادرات التى اهتمت بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن بعضها لم يؤت بثمارها.


وأضاف فتح الله فوزى، خلال مؤتمر الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التننمية عبر الفيديو كونفرانس اليوم، الأحد، أنه لا بد من دراسة التجارب الناجحة في الدول الأخرى وإجراءاتها للاستفادة بهدف تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 




وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر من أهم القطاعات التى تساهم فى الناتج المحلى، وزيادة الإنتاجية.


من جانبه، أكد فؤاد هدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية البنانية لرجال الأعمال، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل وجهة للاقتصاديات العالمية لما توفره من فرص عمل كثيرة.


وقال إن هذا القطاع الهام أصيب بضربة قاصمة بسبب العولمة التى أثرت على المؤسسات الصغيرة من خلال استحواذ الكيانات الكبيرة على هذا القطاع، أو المنافسة غير العادلة مع الشركات الكبرى.
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