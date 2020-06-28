أسئلة تثير الجدل في امتحانات الثانوية العامة 2020.. قطعة الإنجليزي منقولة من موقع دولي وبها كلمات صعبة.. وسؤال في الديناميكا بلا إجابة وإحالة واضعه للتحقيق.. والتعليم ترد ببيانات رسمية لطمأنة الطلاب

- التعليم:
- سنراعي في التصحيح الخطأ الموجود في امتحان الديناميكا ولن يتضرر الطلاب
- نسبة النجاح في عينة عربي الثانوية العامة وصلت لـ 95.4%
شهد امتحان الديناميكا الذي أداه اليوم، الأحد 28 يونيو 2020، طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، سؤالا مثيرا للجدل داخل كراسة الامتحان.
هذا السؤال كان عبارة عن سؤال اختيار من متعدد، ولكن واضع السؤال لم يضع الإجابة الصحيحة ضمن الاختيارات المتاحة أمام الطالب في الامتحان.
وبالنسبة لرقم هذا السؤال في كراسة الامتحان، فيختلف عند كل طالب نظرا لاختلاف ترتيب الأسئلة داخل النماذج الامتحانية التي تم توزيعها داخل اللجان.
ففى النموذج كان هو السؤال رقم ٩، وفي النموذج ب كان السؤال رقم ٥، وفي النموذج ج كان السؤال رقم ١، وفي النموذج د كان السؤال رقم ١٥.
وعلى الفور، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا قالت خلاله: "لقد تلقت الغرفة تقريرًا من الهيئة الفنية لواضعي امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" بوجود سؤال ليس له إجابة ضمن البدائل".
وقالت وزارة التربية والتعليم: "سوف تجتمع الهيئة لمناقشة الأمر، على أن يتم مراعاة ذلك في أعمال التقدير لحفظ حقوق جميع الطلاب، مع التأكيد على أنه تمت إحالة اللجنة للتحقيق".
وأكد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه سيتم إلغاء السؤال، مشيرًا إلى أن الوزارة تدرس حاليا توزيع درجه السؤال على باقى الامتحان حتى لا يضار أى طالب.
ولم يكن هذا هو السؤال الوحيد الذي أثار الجدل وأجبر الوزارة على إصدار بيان رسمي بشأنه منذ انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020، ففي امتحان اللغة الإنجليزية، كان سؤال القطعة مثيرا للجدل لاحتوائه على مفردات وكلمات صعبة إلى جانب اكتشاف أنها منقولة من أحد الكتب الخارجية، مما اعتبره البعض دعاية لهذا الكتاب الخارجي.
وردّت اللجنة الفنية لواضعي امتحان مادة اللغة الإنجليزية الذي أداه طلاب الثانوية العامة الخميس الماضي، على جميع النقاط التي أثارت الجدل بين الطلاب على السوشيال ميديا بعد الامتحان.
وقالت اللجنة الفنية لواضعي الامتحان: "إن سؤال قطعة الفهم في اختبارات اللغة الإنجليزية، من الطبيعي أن تجد تلك القطع كلمتين أو ثلاث من خارج المنهج"، مؤكدًا أنها تعتمد على مهارة التوقع للطالب، التي يتم استنتاجها من سياق القطعة بالكامل.
وأكدت اللجنة الفنية لواضعي الامتحان أنها تناقشت مع مشرفي عموم التقدير لمادة اللغة الإنجليزية على مستوى الجمهورية، حول بعض النقاط الخاصة بالامتحان، والتي منها سؤال القطعة (passage)، وقالت اللجنة إن القطعة منقولة من موقع دولي (نشرت عام 2012) وتم إجراء تعديلات واختصارات عليها بما يتوافق مع معايير ومواصفات الامتحان، فضلًا عن تغيير الأسئلة التي جاءت عليها (رابط الموقع: http://aptitudetests4me.com/Passage_389.html)
كما تناقشت اللجنة في السؤال الخاص (A.Vocabulary and structure) بشأن إجابة السؤال (Irreliable)، وأكدت أنهالإجابة صحيحة وفقًا للقاعدة التي تنص على use “ir” for (words starting with "r"، وأوضحت أن الكلمة تستخدم في اللغة الإنجليزية بنفس معنى كلمة (Unreliable) وتم عرض ذلك في أكثر من قاموس، وتم مناقشة سؤال الفكرة الرئيسية للقطعة ولا يوجد عليها خلاف.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن تبدأ أعمال تقدير درجات امتحان اللغة الإنجليزية في كنترولات الثانوية العامة، من غد، الاثنين الموافق 29 يونيو 2020.
أما بالنسبة لـ امتحان اللغة العربية الذي امتحنه طلاب الثانوية العامة الأحد الماضي الموافق 21 يونيو 2020، فقد اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة اللغة العربية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020 (الدور الأول).
وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة العربية، البالغ عددها 23 ألفا و714 ورقة، أسفرت عن نجاح 22621 طالبا/طالبة بنسبة نجاح 95.4%.
وأضاف حجازى، أن 112 طالبا/طالبة حصلوا على الدرجات النهائية، مقسمين كالتالي: 91 طالبا/طالبة من المدارس الرسمية، 5 طلاب مدارس بمصروفات، 16 طالبا/طالبة منازل، كما حصل 6606 طلبة/طالبات (بنسبة 29.20% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل 5598 طالبا/طالبة بنسبة 24.75% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 4927 طالبا/طالبة (بنسبة 21.78% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.
جدير بالذكر أن يوم الاثنين الموافق 29 يونيو 2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (مكفوفون) امتحان مادة الجغرافيا (الورقة الثانية)، كما سيقوم يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020 طلاب الثانوية العامة أداء الامتحان في مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية).
وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث تقوم غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، ويتواجد الملاحظون باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا للتأكد من توفر أدوات التعقيم.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه لتقديم أي شكوى متعلقة بامتحانات الثانوية العامة، يمكن الدخول على منصة شكاوى الثانوية العامة:
وقالت وزارة التربية والتعليم: "لن تستجيب الوزارة إلى الشكاوى المرسلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو التليفونات الشخصية".