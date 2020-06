أسئلة تثير الجدل في امتحانات الثانوية العامة 2020.. قطعة الإنجليزي منقولة من موقع دولي وبها كلمات صعبة.. وسؤال في الديناميكا بلا إجابة وإحالة واضعه للتحقيق.. والتعليم ترد ببيانات رسمية لطمأنة الطلاب

وأكدت اللجنة الفنية لواضعي الامتحان أنها تناقشت مع مشرفي عموم التقدير لمادة اللغة الإنجليزية على مستوى الجمهورية، حول بعض النقاط الخاصة بالامتحان، والتي منها سؤال القطعة (passage)، وقالت اللجنة إن القطعة منقولة من موقع دولي (نشرت عام 2012) وتم إجراء تعديلات واختصارات عليها بما يتوافق مع معايير ومواصفات الامتحان، فضلًا عن تغيير الأسئلة التي جاءت عليها (رابط الموقع: http://aptitudetests4me.com/Passage_389.html









كما تناقشت اللجنة في السؤال الخاص (A.Vocabulary and structure) بشأن إجابة السؤال (Irreliable)، وأكدت أنهالإجابة صحيحة وفقًا للقاعدة التي تنص على use “ir” for (words starting with "r"، وأوضحت أن الكلمة تستخدم في اللغة الإنجليزية بنفس معنى كلمة (Unreliable) وتم عرض ذلك في أكثر من قاموس، وتم مناقشة سؤال الفكرة الرئيسية للقطعة ولا يوجد عليها خلاف.









جدير بالذكر أنه من المقرر أن تبدأ أعمال تقدير درجات امتحان اللغة الإنجليزية في كنترولات الثانوية العامة، من غد، الاثنين الموافق 29 يونيو 2020.









أما بالنسبة لـ امتحان اللغة العربية الذي امتحنه طلاب الثانوية العامة الأحد الماضي الموافق 21 يونيو 2020، فقد اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة اللغة العربية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020 (الدور الأول).