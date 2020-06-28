أسئلة تثير الجدل في امتحانات الثانوية العامة 2020.. قطعة الإنجليزي منقولة من موقع دولي وبها كلمات صعبة.. وسؤال في الديناميكا بلا إجابة وإحالة واضعه للتحقيق.. والتعليم ترد ببيانات رسمية لطمأنة الطلاب

التعليم:

سنراعي في التصحيح الخطأ الموجود في امتحان الديناميكا ولن يتضرر الطلاب

نسبة النجاح في عينة عربي الثانوية العامة وصلت لـ 95.4%









شهد امتحان الديناميكا الذي أداه اليوم، الأحد 28 يونيو 2020، طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، سؤالا مثيرا للجدل داخل كراسة الامتحان.









هذا السؤال كان عبارة عن سؤال اختيار من متعدد، ولكن واضع السؤال لم يضع الإجابة الصحيحة ضمن الاختيارات المتاحة أمام الطالب في الامتحان.









وبالنسبة لرقم هذا السؤال في كراسة الامتحان، فيختلف عند كل طالب نظرا لاختلاف ترتيب الأسئلة داخل النماذج الامتحانية التي تم توزيعها داخل اللجان.









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ففى النموذج كان هو السؤال رقم ٩، وفي النموذج ب كان السؤال رقم ٥، وفي النموذج ج كان السؤال رقم ١، وفي النموذج د كان السؤال رقم ١٥.









وعلى الفور، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا قالت خلاله: "لقد تلقت الغرفة تقريرًا من الهيئة الفنية لواضعي امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" بوجود سؤال ليس له إجابة ضمن البدائل".









وقالت وزارة التربية والتعليم: "سوف تجتمع الهيئة لمناقشة الأمر، على أن يتم مراعاة ذلك في أعمال التقدير لحفظ حقوق جميع الطلاب، مع التأكيد على أنه تمت إحالة اللجنة للتحقيق".









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وأكد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه سيتم إلغاء السؤال، مشيرًا إلى أن الوزارة تدرس حاليا توزيع درجه السؤال على باقى الامتحان حتى لا يضار أى طالب.









ولم يكن هذا هو السؤال الوحيد الذي أثار الجدل وأجبر الوزارة على إصدار بيان رسمي بشأنه منذ انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020، ففي امتحان اللغة الإنجليزية، كان سؤال القطعة مثيرا للجدل لاحتوائه على مفردات وكلمات صعبة إلى جانب اكتشاف أنها منقولة من أحد الكتب الخارجية، مما اعتبره البعض دعاية لهذا الكتاب الخارجي.









وردّت اللجنة الفنية لواضعي امتحان مادة اللغة الإنجليزية الذي أداه طلاب الثانوية العامة الخميس الماضي، على جميع النقاط التي أثارت الجدل بين الطلاب على السوشيال ميديا بعد الامتحان.



وقالت اللجنة الفنية لواضعي الامتحان: "إن سؤال قطعة الفهم في اختبارات اللغة الإنجليزية، من الطبيعي أن تجد تلك القطع كلمتين أو ثلاث من خارج المنهج"، مؤكدًا أنها تعتمد على مهارة التوقع للطالب، التي يتم استنتاجها من سياق القطعة بالكامل.





