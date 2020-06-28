لحل مشكلات المستثمرين بمنطقة نبق.. محافظ جنوب سيناء يلتقي مندوب شركة جلوبال للطاقة

التقي اليوم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمندوب شركة جلوبال للطاقة بحضور اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ وذلك لبحث حل مشكلات المستثمرين ورجال الأعمال بمنطقة نبق بشرم الشيخ .





واتفق الجانبان علي عقد إجتماع برئاسة محافظ جنوب سيناء وممثلي التنمية السياحية وشركة جلوبال ومستثمري منطقة نبق لجدولة المديونيات الخاصة بمناطق الإسكان السياحي والفندقي بمدينة شرم الشيخ .





من جانبه رحب مندوب الشركة بمقترحات محافظ جنوب سيناء وأبدي تعاونه واستعداد الشركة التام لقبول جميع المقترحات والحلول التي يقرها محافظ جنوب سيناء وأبدي تعاونه مع المحافظة والمستثمرين للصالح العام للخروج من هذه الأزمة، والتعاون لاسترداد مستحقاتها بطرق ميسرة وضمان سداد مستحقات الدولة.





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