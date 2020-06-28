AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لحل مشكلات المستثمرين بمنطقة نبق.. محافظ جنوب سيناء يلتقي مندوب شركة جلوبال للطاقة

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:43 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمد
التقي اليوم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمندوب شركة جلوبال للطاقة بحضور اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ وذلك لبحث حل مشكلات المستثمرين ورجال الأعمال بمنطقة نبق بشرم الشيخ .

واتفق الجانبان علي عقد إجتماع برئاسة محافظ جنوب سيناء وممثلي التنمية السياحية وشركة جلوبال ومستثمري منطقة نبق لجدولة المديونيات الخاصة بمناطق الإسكان السياحي والفندقي بمدينة شرم الشيخ .

من جانبه رحب مندوب الشركة بمقترحات محافظ جنوب سيناء وأبدي تعاونه واستعداد الشركة التام لقبول جميع المقترحات والحلول التي يقرها محافظ جنوب سيناء وأبدي تعاونه مع المحافظة والمستثمرين للصالح العام للخروج من هذه الأزمة، والتعاون لاسترداد مستحقاتها بطرق ميسرة وضمان سداد مستحقات الدولة.

 اقرا ايضا : 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء يشيد بالمستثمرين لرفع كفاءة وتطوير الفنادق

مدبولي يتفقد مشروعات بشرم الشيخ.. ويوجه بإنشاء مناطق خدمات لوجستية تتواكب مع افتتاح جامعة الملك سلمان

رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والعربي والإسلامي بعيد الفطر

فودة يناقش زيادة الاستزراع السمكي والتنمية الزراعية بجنوب سيناء

وزير السياحة: افتتاح متحف شرم الشيخ خلال أسابيع.. و٦٩ فندقا حصلت على شهادة السلامة

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 28-6-2020

كورونا يضرب الأندية .. 19 إصابة في 9 فرق قبل استئناف الدوري

مدينة سعودية تسجل أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا

كيفية التخلص من ورق المصاحف القديمة.. الإفتاء توضح

شاهد.. سمية الخشاب تستعرض رشاقتها بفستان روز

لم يحضر أحد .. هبة عبد الحكيم تحتفل بعيد ميلادها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالزبادي والثوم .. خلطة رائعة لتقوية المناعة

بمكياج هادئ .. ديالا مكي تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها

الطبق المفضل .. طريقة عمل البطاطس بوصفة جديدة