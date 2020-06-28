تعليم المنيا: لم نتلق أي شكاوي من امتحان الديناميكا حتى الآن

مشيرا إلى أن عدد طلاب القسم

حوالي 4 آلاف طالب بالمحافظة.





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واشتكى عدد كبير من الطلاب من وجود سؤال اختياري ليس له أي إجابة في الاختيارات، على حد تعبيرهم.





من جهته تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، سير امتحانات الثانوية العامة بمركز أبو قرقاص لليوم الثالث في امتحانات الثانوية العامة، وذلك للاطمئنان على انتظام أداء الطلاب للامتحانات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، من خلال تسليم كافة المستلزمات الطبية والوقائية ومدى توافر الخدمة الطبية داخل اللجان.





شملت جولة المحافظ، لجان مدارس صلاح الدين للتعليم الأساسي، قاسم أمين الإعدادية بنات، ابوقرقاص الثانوية التجارية بنات.





وجه المحافظ، بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات، معربا عن أمنياته لهم بكل التوفيق والتميز، وأكد ضرورة التواصل والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة حال المواقف الطارئة والمستجدات خلال فترة الامتحانات.



