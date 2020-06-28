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اقتصاد

الأوروبى لإعادة الإعمار: انخفاض التجارة الداخلية سيؤثر على المشروعات الصغيرة بسبب كورونا

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:37 م
الاوروبى لاعادة الاعمار
الاوروبى لاعادة الاعمار و التنمية
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ولاء عبد الكريم
أكدت ريم السعدي مدير برنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن الاقتصاد المصري سوف يتأثر بأزمة كورونا مثل كل اقتصاديات الدول الأخرى تأثرا سلبيا خاصة  القطاعات الأكثر تأثرا كالبورصة والسياحة وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال لدور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية عبر الفيديو كونفرانس اليوم الأحد أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأثره سيؤثر على رفع نسبة البطالة وذلك لما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من دور محوري في توفير فرص عمل ويعمل بها أكثر من 75% من العمالة المصرية.

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وتوقعت أن يكون تأثير الأزمة قويا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك نتيجة للاضطرابات العنيفة والمفاجئة لآليات السوق من العرض والطلب وانخفاض معدلات التجارة الداخلية.

وأوضحت أن هناك تعاونا مستمرا مع البنك المركزى لتيسير الإجراءات والقواعد لتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل دون الإخلال بالقواعد.

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