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محافظات

خروج وتعافي 20 حالة مصابة بكورونا بـ بنها التعليمي

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:17 م
خروج وتعافي 20 حالة
خروج وتعافي 20 حالة مصابة بكورونا بـ بنها التعليمي
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إبراهيم الهوارى
أعلنت الدكتورة أمنية محمود خليفة مدير مستشفى بنها التعليمي بمحافظة القليوبية عن تعافي وخروج 20 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد وتوجههم لمنازلهم لاستكمال المرحلة الثانية من العلاج طبقا للبروتوكول المتبع مع حالات التعافي .

وأضافت الدكتورة أمنية أن المستشفى مستمر في تقديم كافة الخدمات الطبية والتدخلات الجراحية لقطاع عريض من مصابي كورونا بمحافظة القليوبية بالإضافة لجلسات الغسيل الكلوي وجميع هذه الخدمات تقدم بالمجان.

واشارت مدير مستشفى بنها التعليمي الى أن عدد حالات التعافي من الفيروس ارتفعت لـ86 منذ تحويل المستشفى كمقر لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس حتى الآن .

وأكدت أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق وأن عدد المتعافين من الفيروس كورونا ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء بالإضافة لتطبيق بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة في التعامل مع الحالات.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفيات العزل بالقليوبية تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد بكل رضا وسعادة لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس.
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