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محافظات

نموذج للإصرار والتحدي.. حكاية زينب الحرباوى مشرفة تمريض عملت 45 يوما بعزل قها لم تر خلالها أسرتها

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:38 ص
زينب الحرباوي
زينب الحرباوي
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إبراهيم الهوارى
مازالت الأطقم الطبية بمستشفى قها المركزى بمحافظة القليوبية المخصص لعلاج مصابى فيروس كورونا يضربون أروع الأمثلة فى التضحيات حيث يعملون ليل نهار لا يعرفون طعم الراحة يؤدون دورهم بكل ثبات وإيمان ومنهم لم ير أسرته منذ أيام وأسابيع طويلة.

زينب الحرباوي مشرفة تمريض العناية بالدور الرابع بمستشفى قها للحجر الصحي أحد نماذج هيئة التمريض التى أكدت للجميع أن مهنة الطب والتمريض رسالة هدفها الأول والأخير علاج المرضى والتخفيف عنهم.

زينب تعمل فى مستشفى قها للعزل الصحى لمدة 45 يوما متواصلة دون أن ترى أسرتها وأولادها تعمل 24 ساعة يوميا بشكل متواصل بدون راحة.

من جانبها وجهت إدارة المستشفى الشكر لـ زينب الحرباوى مؤكدة أنها نموذج رائد للتمريض المصري الشجاع أصحاب المواقف البيضاء والأدوار الملحمية في تلك الأزمة.

وأشارت المستشفى إلى أن المجهود الكبير والإخلاص في العمل والقلب الطيب وروح الطفولة مزيج عجيب في شخصية جميلة محبة للجميع.

فى سياق متصل أعلن مستشفى قها المركزى والمخصص لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى محافظة القليوبية ، سلبية نتائج المسحة الأولى للفريق الطبي السابع.

وقال الدكتور محمود حسب الله مدير الفريق الطبى إن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

وأوضح أن الطاقم الطبي والعاملين بمستشفى قها للعزل الصحى يواصلون الليل والنهار في تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد بكل رضا وسعادة من أجل مواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابين.

وأشار إلى أن مستشفى قها للحجر الصحي يتمتع بوجود كفاءة بشرية وتجهيزات طبية على أعلى مستوى تمكنها بأداء القيام بمهامها فى خدمة المرضى من خلال أطقم طبية وتمريض وإداريين لا يخافون الصعاب ويمتلكون همم وقوة تنحت الصخر من أجل خدمة المرضى.

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