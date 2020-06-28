وزير الأوقاف: الهيئة حققت مليار ونصف المليار أرباح

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هيئة الأوقاف قادمة، وهى اليوم ليست مثل أمس، مؤكدا أنه تم وضعها على الطريق الصحيح وناظروا منها أداء شديد التميز في المرحلة المقبلة بإذن الله تعالى ، الأرقام لا تكذب





وأضاف جمعة خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب : رغم ظروف كورونا حققت الهيئة أعلى عائد شهري في تاريخها هذا الشهر يونيه 2020 ، وأعلى عائد سنوي في تاريخها العام المالي 2019 / 2020 ، وحققت هذا العام 2019 / 2020 م صافي إيرادات وأرباح استثمارية ما يزيد على مليار ونصف المليار ( أكثر من 1500 مليون ) جنيه مصري بخلاف مستحقات الأصول ومال البدل .





وما زال التحصيل جاريا ، وستعلن الأرقام النهائية لصافي الإيرادات والأرباح الاستثمارية يوم 1يوليو المقبل في حين يعلن إجمالي ما تم تحصيله من إيرادات ومستحقات الأصول ومال البدل في منصف الشهر القادم يوليه 2020.





واختتم وزير الأوقاف: وهو ما يدعوني أن أتوجه من تحت قبة البرلمان الموقر بالشكر والتقدير لكل العاملين بهيئة الأوقاف على ما بذلوه من جهد هذا العام المالي ولا سيما في الأسابيع الأخيرة منه من جهد مُضْنٍ بمعنى الكلمة"







