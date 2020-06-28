غلق دورات المياه.. وكيل أوقاف الجيزة يوضح أهم الإرشادات للمصلين بعد فتح المساجد.. شاهد

أكد الدكتور سيد مسعد وكيل وزارة الاوقاف بالجيزة، أن الوزارة اصدرت عدة تعليمات بشأن إعادة فتح المساجد للمحافظة على ارواح المصلين في ظل الأزمة الحالية التي يمر بها العالم وهي جائحة كورونا .





أوضح مسعد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ان الوزارة اتخذت عدة قرارت، تطبقها مديرية اوقاف الجيزة هذه القرارت ومنها:





غلق دورات المياه حفاظا على أرواح المواطنين، لأن الاستخدام المتكرر لها وتعاقب استعمالها من خلال مرتادي المساجد، يساعد على إنتشار الوباء، فعلى المصلي أن يأتي متوضئا من منزله، كما تم فصل كولديرات المياة ورفع الكولمان من المساجد لعدم الاستخدام المتكرر من المصلين.





واضاف وكيل أوقاف الجيزة ، أنه تم وضع علامات ارشادية في المساجد للتباعد بين المصلين، وراعينا فيها مساواة الصفوف والمسافة المناسبة بما لا يقل عن متر ونصف بين كل مصلي وآخر .





كذلك توعية المصلين بعدم الدخول للمسجد بدون إرتداء الكمامة مع الاستمرار في ارتدائها خلال فترة التواجد بالمسجد، حيث يقول النبي صل الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، حتى لايكون الإنسان سببا في ضرر نفسه او غيره، كذلك يجب على كل مصلي ان يصطحب معه سجاة خاصة به للصلاة عليها بالمسجد حتى لايكون انسان سببا في نقل العدوى او اصابة غيره .





ووجه وكيل أوقاف الجيزة ، نداء إلى المصلين بعدم التزاحم والإيثار على النفس والصلاة في البيت لعدم التزاحم إذا كان المسجد قد امتلأ بالمصلين بتواجدهم على العلامات الإسترشادية التي قامت المديرية بوضعها، كما تم التنبيه على رفع الآذان بالمساجد والإقامة مباشرة عقب الآذان وصلاة السنن بالمنازل .





وأشار وكيل أوقاف الجيزة ، أنه عقب أداء الصلاة المفروضة في جماعة، يجب على المصلين أن يتوجهوا لأبواب الخروج دون زحام أو مزاحمة الآخرين بسهولة ويسر .





واضاف وكيل أوقاف الجيزة ، أنه تم فتح 3 ألاف مسجد في المرحلة الأولى، وجاري فتح بعض المساجد الآخرى والزوايا الكبيرة في ضوء الإلتزام بتعليمات وزارتي الصحة والأوقاف .





ووجه وكيل أوقاف الجيزة كلمة آخيرة، لمرتادي المساجد والمصلين، بضرورة الحفاظ والإلتزام بالتعليمات بعد فتح المساجد حتى لا يتم إغلاقها مرة آخرى، وفي ضوء الإلتزام بالتعليمات سيتم فتح المساجد في صلاة الجمعه إن شاء الله، فيجب على كل مسلم أن يكون سببا في فتح المساجد ولا يكون سببا في غلقها وفقا لتصرفات المصلين .





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