الأزهر: استبدال 19 جهازا معطلا ورصد 24 مخالفة بين الطلاب في امتحانات الثانوية

كشف الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، عن تفاصيل امتحان مادة الحديث اليوم الأحد، لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي.





وقال رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، إنه سادت حالة من الهدوء في اليوم الثالث لامتحانات القسم العلمي دون أي شكاوى من الامتحان، معلنا عن رصد تعطل ثلاثة أجهزة كاشف حراري وتم استبدالهم على الفور من اللجان، كما تم رصد تعطل 16 جهاز كاشف للمعادن وكذلك تم اسبتدالهم.





وأضاف، أنه تم الغاء ندب عضو لجنة من أحد اللجان، بسبب عدم التزامه بالتعليمات الوقائية والتي يشدد عليها فضيلة الإمام الاكبر، ورصد 17 حالة إخلال بالامتحانات للطلاب منها حالات شطب على الورقة أو تمزيق الورقة، وكذلك تم رصد 7 حالات غش الكتروني منهم اثنين ملاحظين لدخولهما اللجنة بساعة ذكية.





كما تم رصد 4 حالات مرضية بين الملاحظين وتم اتخاذ الاجراءات الصحية المتبعة من الأطباء المتواجدين في اللجان، و16 حالة مرضية من الطلاب وتم التعامل معهم وحالتهم مستقرة.