هل الفضفضة تعتبرغيبة ونميمة.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

"هل الفضفضة تعتبر غيبة ونميمة، قياسًا على ما احكيه لوالدتي على سبيل المثال؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، مدير إداؤة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال إحدى فيديوهات البث المباشر للدار على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك».
وقال « ممدوح» إن الغيبة تعني: " ذكرتك اخاك بما يكره"، والنميمة هي: " نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد"؛ فإذا كان حديثك يتضمن شيء من هذا؛ يحرم عليك.
وأكد مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء أن ذكر الغير المعين بشيء يكره، أو تضمن الحديث ما يعكر الميه الصافية- كما يقال بالعامية- بين هذا الشخص وأمك مثلًا؛ يحرم أيضًا، موضحًا: « أما إذا كانت على سبيل الإستشارة وإيجاد حلًا لمشكلة ما؛ فجائزة ولا شيء في ذلك».
أمين الفتوى: حالة واحدة يجوز فيها التحدث عن غائب: