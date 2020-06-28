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رياضة

الدوري الإسباني .. فياريال يهزم فالنسيا 2-0 ..فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:18 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
حقق فريق فياريال فوزا مستحقا على منافسه فالنسيا بهدفين دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لاسيراميكا فى الجولة الـ32 ، ضمن منافسات الدوري الإسباني "الليجا" .

وافتتح فريق فياريال التهديف في الدقيقة 14 عن طريق باكو ألكاسير من تسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء بعدما تلقى عرضية متقنة من زميله من الناحية اليمني .

وأضاف فياريال الهدف الثاني فى الدقيقة 44 عن طريق جيرارد مورينو من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فياريال الي النقطة 48 فى المركز السادس ويقترب من المركز الخامس وهو خيتافي صاحب الـ 49 نقطة .

وتجمد فالنسيا في المركز الثامن برصيد 46 نقطة .
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