الدوري الإسباني .. فياريال يهزم فالنسيا 2-0 ..فيديو





وافتتح فريق فياريال التهديف في الدقيقة 14 عن طريق باكو ألكاسير من تسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء بعدما تلقى عرضية متقنة من زميله من الناحية اليمني .





وأضاف فياريال الهدف الثاني فى الدقيقة 44 عن طريق جيرارد مورينو من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء .





وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فياريال الي النقطة 48 فى المركز السادس ويقترب من المركز الخامس وهو خيتافي صاحب الـ 49 نقطة .





وتجمد فالنسيا في المركز الثامن برصيد 46 نقطة .

حقق فريق فياريال فوزا مستحقا على منافسه فالنسيا بهدفين دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لاسيراميكا فى الجولة الـ32 ، ضمن منافسات الدوري الإسباني "الليجا" .