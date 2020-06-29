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برلمان

برلماني: لن تتم مناقشة قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الحالي

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إنه لن تتم مناقشة تعديل قانون الايجار القديم خلال الوقت الحالي.

جاء ذلك ردا على تساؤلات بعض الملاك الذين ينتظرون فتح ملف قانون الإيجار القديم للمناقشة، خلال آخر جلسات البرلمان بدور الانعقاد الحالي.

وأضاف النائب معتز محمود، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الظروف التي يمر بها المواطنون والدولة، في ظل أزمة فيروس كورونا، لا تتحمل مناقشة قانون بهذه الحساسية في الوقت الحالي.

ومن المقرر استئناف مجلس النواب جلساته، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مطلع الأسبوع المقبل  الموافق 5 يوليو.
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