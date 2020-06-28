استقالة مستشار الأمن القومي البريطاني.. وجونسون يعين فروست بديلا له

أعلن مستشار الأمن القومي في الحكومة البريطانية مارك سيدويل استقالته من منصبه والتنحي عن وظائفه في سبتمبر.





وقال سيدويل الذي كان يشغل أيضا منصب وزير مكتب الحكومة، في رسائل إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون إن هذا الوقت المناسب للقرار، مع انتقال الحكومة للمرحلة الثانية من خطتها للتعافي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقرر رئيس الوزراء البريطاني تعيين كبير المفاوضين مع الاتحاد الأوروبي ديفيد فروست مستشارا له لشئون الأمن القومي، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".





ويأتي خروج سيدويل بعد تقارير عن توترات بينه وبين كبار أعضاء فريق بوريس جونسون.





وأشارت تقارير بريطانية إلى أن استقالة المستشار البريطاني يعد انتصارا لدومينيك كامينجز أكبر مساعدي جونسون الذي كان على علاقة متوترة مع سيدويل، بحسب صحيفة "الجارديان".



