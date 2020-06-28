AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

استقالة مستشار الأمن القومي البريطاني.. وجونسون يعين فروست بديلا له

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:26 م
استقالة مستشار الأمن
استقالة مستشار الأمن القومي في الحكومة البريطانية
Advertisements
قسم الخارجي
أعلن مستشار الأمن القومي في الحكومة البريطانية مارك سيدويل استقالته من منصبه والتنحي عن وظائفه في سبتمبر. 

وقال سيدويل الذي كان يشغل أيضا منصب وزير مكتب الحكومة، في رسائل إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون إن هذا الوقت المناسب للقرار، مع انتقال الحكومة للمرحلة الثانية من خطتها للتعافي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقرر رئيس الوزراء البريطاني تعيين كبير المفاوضين مع الاتحاد الأوروبي ديفيد فروست مستشارا له لشئون الأمن القومي، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ويأتي خروج سيدويل بعد تقارير عن توترات بينه وبين كبار أعضاء فريق بوريس جونسون.

وأشارت تقارير بريطانية إلى أن استقالة المستشار البريطاني يعد انتصارا لدومينيك كامينجز أكبر مساعدي جونسون الذي كان على علاقة متوترة مع سيدويل، بحسب صحيفة "الجارديان".

وذكرت مصادر من مكتب رئيس الحكومة أنه فشل في السيطرة على أزمة فيروس كورونا، بينما قال آخر إنه اختلف مع جونسون ومساعديه بشأن الاستجابة للفيروس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بريطانيا لا تنوي رفع القيود.. وجونسون يستعيد سيطرته على الحكومة بعد إصابته بكورونا

رئيس الوزراء البريطاني يتولى مهام عمله رسميا بعد شفائه من كورونا

ضغوط لإقالة مستشار رئيس الوزراء البريطاني.. والحكومة تقاوم

ترشيحاتنا

طبيب بمستشفى عزل يحسم الجدل بشأن إصابة متعافى كورونا مرة أخرى

تركيا: التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا مستمر

كيفية التخلص من ورق المصاحف القديمة.. الإفتاء توضح

القفازات كارثة وتعامل بطبيعتك.. طبيب يوجه رسالة للمواطنين

خناقة بين كيكي سيتين ولاعبي برشلونة بعد التعادل مع سيلتا فيجو

مراسلة CNN تتعرض لسطو مسلح على الهواء مباشرة.. فيديو

AdvertisementS

رئيس الوزراء: الخميس إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الخميس بدلا من منتصف الأسبوع .. الحكومة تستحدث نظاما جديدا بشأن الإجازات الرسمية

قرار جديد من تركي آل الشيخ بعد تنازله عن قضاياه ضد الأهلي

اعتذر عن رئاسة الشبكة وتقديم البرامج.. عمرو الليثى يعلن انتهاء ارتباطه بقناة النهار

الحكومة: الإجازات الرسمية سيتم استبدالها دائما بيوم الخميس

خالد الغندور عن تنازل تركي آل الشيخ عن قضاياه ضد الأهلي: قرار رائع

اتحاد الكرة: الخميس إعلان موعد استئناف الدورى

تحذير لمصابي كورونا.. الحجر البيطرى: لمس الحيوانات الأليفة يؤدي إلى نقل العدوى.. فيديو

نقابة المهن التمثيلية عن اعتزال عبلة كامل الفن: منعرفش عنها حاجة

هو ليه الناس بتطالب بالحرية الجنسية للشواذ.. ناهد السباع تهاجم منتقدى يوسف الشريف

الحكومة: ساعة محددة لإغلاق المحال والمقاهي بعد أزمة كورونا

مراقب ثانوية عامة يتعرض للتهديد بالسلاح لالتزامه بمنع الغش.. والجهات الأمنية تضبط المتهمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ولا إيشارب.. درة تثير الجدل بإطلالة غريبة

بشعر مبلل.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة.. شاهد

بفستان جرئ.. رحمة حسن تثير الجدل بإطلالة مثيرة