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حوادث

ضبط 1.335 طن كبدة وسجق فاسدة في القليوبية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:01 ص
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجارى .

أسفرت جهود الحملات عن ضبط مالك ثلاجة "بدون ترخيص" لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية لحيازته 1,335 طن "كبدة – كلاوى- سجق" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.


يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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