إرادة المصريين دمرت مخطط الجماعة الارهابية.. برلمانيون: ثورة 30 يونيو هدمت أحلامهم.. ومحاولات تقسيم الدولة لـ دويلات تنفيذا لأجندات خارجية مشبوهة

دفاع البرلمان:

ثورة 30 يونيو أخرجت مصر من نفق مظلم الى دولة واعدة

برلمانى: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من تنظيم دولي إرهابي غاشم

الحركة الوطنية:

مصر استردت عافيتها في عهد السيسي









ماذا لو لم تقم ثورة 30 يونيو ؟ هل كان هناك دولة اسمها مصر ام كانت ستصير دولة تابعة للدول الداعمة للارهاب والتطرف مثل تركيا وقطر وغيرها؟، وما هو المخطط التى كانت تدبره الجماعة الارهابية لإغراق مصر؟





كل هذه الاسئلة جاءت الاجابة عنها بعد أن قام موقع صدى البلد، بإستطلاع آراء اعضاء البرلمان من لجنة الدفاع والامن القومى والمتخصصين فى الجانب السياسى، الذين اكدوا جميعا أن هدف الجماعة الارهابية منذ بداية الحكم هو اخونة الدولة واستبعاد الجيش والشرطة واستبدالهم بجماعات وميليشيات غاشمة لا تعرف إلا العنف مثل ايران بالاضافة الى الانقلاب على القضاء وتسليم الدولة الى اردوغان.





وفى هذا الصدد، أكدوا ايضا أن ثورة 30 يونيو المجيدة أنقذت مصر من فاشية الإخوان ومحاولات إسقاط الدولة من خلال تقسيمها وتقسيم المنطقة كلها إلى دويلات تنفيذا لأجندات خارجية مشبوهة تريد تدمير مصر والشرق الاوسط.









قال يحيي الكدوانى عضو لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو أخرجت مصر من نفق مظلم الى دولة واعدة لها كيان مستفر بعيده عن الخراب والفشل.





وأكد الكدوانى لـ"صدى البلد"، أن مصر شهدت فى حكم الجماعة الإرهابية مخطط غاشم تقوده الجماعة من اجل السيطرة على مؤسسات الدولة بالقوة دون النظر الى أي قوانين او كرامة للشعب، لافتًا الى ثورة 30 يونيو أيضا كان لها فضل كبير فى عدم تحويل مصر الى الدول غير المستقرة مثل ليبيا وسوريا والعراق وغيرها من الدول التى تشهد نزاعات مختلفة.





وأوضح النائب، أن بفضل عزيمة الشعب والجيش الحر استطاعت مصر أن تخرج من المستنقع والمؤامرة الى استعادة فرض الامن والاستقرار وحماية الأمن القومى ومحاربة الارهاب والبناء وتحسين الاقتصاد وغيرها من الانجازات التى تمت خلال الفترة المقبلة وذلك بشهادة المنظمات الدولية العالمية.



