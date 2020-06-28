نجم الاهلي السابق : يجب عودة الدوري أجلًا أم عاجلًا ..فيديو

أكد ياسر ريان، لاعب الأهلي السابق، على ضرورة عودة مسابقة الدوري الممتاز أجلًا أم عاجلًا.





وقال ريان فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "يجب عودة بطولة الدوري خلال الفترة المقبلة، فكرة القدم صناعة يتربح منها العديد من العناصر داخل المنظومة".

وأضاف: "مهمة اتحاد الكرة وضع مواعيد بطولة الدوري واستكماله هذا الموسم مع مراعاة الموسم المقبل، ولا مبرر لدي الأندية المعترضة على عودة البطولة".





واعلنت اللجنة الخماسية عن الموعد الذي ستستأنف فيه مسابقة الدوري الممتاز موسم 19-2020 يوم الخميس المقبل على أن يعلن الجدول في وقت لاحق.

وقد حددت اللجنة الخماسية يوم الخميس المقبل للكشف عن موعد استئناف المسابقة بناء على ما سيعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل من مواعيد خاصة ببطولاته.