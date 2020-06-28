محمد عبد المنصف: إصابتى بكورونا شائعة سخيفة

علق محمد عبد المنصف، حارس مرمى نادى وادى دجلة، على ما تم تداوله بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، قائلًا "شائعات سخيفة مش لطيفة بالمرة ولا تمت للحقيقة بصلة".





وأضاف " عبد المنصف "، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن السوشيال ميديا لها تأثير كبير فى نقل الشائعات، الأمر الذى تسبب له فى إزعاج شديد بعد علم القريبين منه بالشائعة، وتابع: "مروج الشائعة استغل إعلان النادى بوجود إصابة بين صفوفه بعد إخطار اتحاد الكرة لنتائج المسحة التى تمت للاعبين".





ولفت "عبد المنصف"، إلى أن الشائعة تسببت فى إزعاج زوجته الفنانة لقاء الخميسى، بشدة، وتابع: "قالت فى البداية عند عودة النشاط الرياضى الشقة جاهزة وخليك مع نفسك".





وعلق "عبد المنصف"، على عودة النشاط الرياضى، أن فترة اعداد اللاعبين قصيرة جدًا، فضلًا عن أن المدربين مستعجلين ولم يقوموا بتقسيم الفرق إلى مجموعات خلال التدريب نظرًا لضيق الوقت وتابع: "زوجتى قالت لى عند بداية عودة النشاط الرياضى تروح تقعد فى البيت التانى".





وعن أفضل مهاجم يهابه "عبد المنصف"، قال حارس مرمى نادى وادى دجلة: "حسام حسن أفضل مهاجم بخاف منه.. وأكتر حد بعمله حساب حالبًا مصطفى محمد فرود نادى الزمالك لأنه من افضل اللاعبين الصاعدين".