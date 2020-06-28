AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد عبد المنصف: إصابتى بكورونا شائعة سخيفة

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:38 م
عبد المنصف
عبد المنصف
Advertisements
عادل نصار
علق محمد عبد المنصف، حارس مرمى نادى وادى دجلة، على ما تم تداوله بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، قائلًا "شائعات سخيفة مش لطيفة بالمرة ولا تمت للحقيقة بصلة".

وأضاف "عبد المنصف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن السوشيال ميديا لها تأثير كبير فى نقل الشائعات، الأمر الذى تسبب له فى إزعاج شديد بعد علم القريبين منه بالشائعة، وتابع: "مروج الشائعة استغل إعلان النادى بوجود إصابة بين صفوفه بعد إخطار اتحاد الكرة لنتائج المسحة التى تمت للاعبين".

ولفت "عبد المنصف"، إلى أن الشائعة تسببت فى إزعاج زوجته الفنانة لقاء الخميسى، بشدة، وتابع: "قالت فى البداية عند عودة النشاط الرياضى الشقة جاهزة وخليك مع نفسك".

وعلق "عبد المنصف"، على عودة النشاط الرياضى، أن فترة اعداد اللاعبين قصيرة جدًا، فضلًا عن أن المدربين مستعجلين ولم يقوموا بتقسيم الفرق إلى مجموعات خلال التدريب نظرًا لضيق الوقت وتابع: "زوجتى قالت لى عند بداية عودة النشاط الرياضى تروح تقعد فى البيت التانى".

وعن أفضل مهاجم يهابه "عبد المنصف"، قال حارس مرمى نادى وادى دجلة: "حسام حسن أفضل مهاجم بخاف منه.. وأكتر حد بعمله حساب حالبًا مصطفى محمد فرود نادى الزمالك لأنه من افضل اللاعبين الصاعدين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبد المنصف يدعم أحمد فتحي في مرض أسرته بـ "كورونا" ويعزي مدرب الأهلي

رغم الحرمان من القيد موسما ونصف .. المصرى يفاوض محمد عبد المنصف

حارس مرمى طلائع الجيش.. أحمد صلاح يستعد لعودة النشاط الرياضى.. فيديو

لقاء الخميسي تنفي إصابة عبد المنصف بكورونا

لست مصابا بكورونا .. عبد المنصف: حساب مزيف روج للشائعة وسأتخذ كافة الإجراءات القانونية

لقاء الخميسي: إصابة عبد المنصف بفيروس كورونا خبر مضروب

ترشيحاتنا

الإمارات تعلن وفاة مؤسس أول بنك إسلامي في العالم

بـ 7 كلمات من نار.. هنا الزاهد تتضامن مع يوسف الشريف.. شاهد

أخبار الزمالك.. خالد الغندور يصف تنازل تركي آل الشيخ عن قضاياه ضد الأهلي بالرائع.. وبيان جديد لـ مرتضى منصور

رئيس الوزراء: الخميس إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الجيش الليبي يستهدف 12 آلية عسكرية للميليشيات حاولت الاقتراب من الجفرة.. فيديو

الصحة: تسجيل 1265 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

AdvertisementS

رئيس الوزراء: الخميس إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

بعد تنازله عن قضاياه ضد الأهلي.. تركي آل الشيخ يعتزل فيسبوك

وضعا جثتها في مواد كيماوية لإخفاء ملامحها.. سباك وعامل اغتصبا طفلة وقتلاها في فيصل

الخميس بدلا من منتصف الأسبوع .. الحكومة تستحدث نظاما جديدا بشأن الإجازات الرسمية

نقابة المهن التمثيلية عن اعتزال عبلة كامل الفن: منعرفش عنها حاجة

الإمارات تعلن وفاة مؤسس أول بنك إسلامي في العالم

اعتذر عن رئاسة الشبكة وتقديم البرامج.. عمرو الليثى يعلن انتهاء ارتباطه بقناة النهار

بالانجليزية ...النيابة العامة توجه رسائلها للحفاظ علي المجتمع

وزير التعليم العالي: نشهد الآن المرحلة المنتظمة لإصابات فيروس كورونا.. فيديو

الحكومة: الإجازات الرسمية سيتم استبدالها دائما بيوم الخميس

انا وانت مكملين يا سندي وعزوتى.. رسالة مؤثرة من خطيبة حسن شاكوش لوالدها بعد الانفصال عن مطرب المهرجانات.. شاهد

لقاء الخميسي تكشف رد فعلها لحظة إبلاغها بإصابة محمد عبد المنصف بـ كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو هترجع الجيم .. إليك أفضل طريقة لتخفيف ألم العضلات

أغربها معطر للتنفس .. 5 استخدامات لن تتوقعها لـ زيت جوز الهند

تناولها فورا .. 5 أطعمة تحميك من الإصابة بالتهاب المفاصل