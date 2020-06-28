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توك شو

أول تعليق من اللاعب باسم مرسى بعد شائعات إصابته بكورونا

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:32 م
باسم مرسي
باسم مرسي
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عادل نصار
قال باسم مرسى، لاعب فريق الإنتاج الحربى، إن تأخر نتيجة المسحة التى أجراها مؤخرًا جعلته يلجأ إلى العزل المنزلى، تحسبًا لأى شئ، لافتًا إلى أن التأخر أصابه بحالة من القلق والأزعاج الشديدين خاصة بعد تداول أخبار تقول بإصابته بكورونا.
 
وأضاف "مرسى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلًا:"أنا لو عندى كورونا هطلع وأقول للناس كلها ..لأنى مريت بحجات أكبر من كدا بكتير".

وأشار "مرسى"، إلى أن هناك تأخر فى عينة أخرى لأحد زملائه، هى التى ظهرت إيجابية، وتابع:"لكن نتيجتى أنا سلبية ولم تظهر على أية اعراض".

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