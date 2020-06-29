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عمرو حسن: قطاع الملابس تأثر بشكل كبير بسبب كورونا.. فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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أسامة علي

قال عمرو حسن رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إن أزمة كورونا أحدثت تأثيرا قويا خلال الفترة الماضية على قطاع الملابس.

وأضاف حسن خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" أن قطاع الملابس أصبح الوقت الحالى قطاعا ترفيهيا بعدما كان قطاعا أساسيا.


وأشار رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن فترة التوقف بسبب كورونا أثرت على كافة الفئات من أصحاب المصانع والتجار والمحلات التجارية.


وتابع عمرو حسن، أن المصانع المحلية للملابس تأثر بسبب كثرة الإنتاج وقلة المبيعات، كما تأثرت عمليات الاستيراد من الخارج.

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