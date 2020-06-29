طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" يمتحنون اليوم الورقة الثانية في الجغرافيا

يؤدي اليوم الأثنين الموافق 29 يونيو 2020 ، طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة الجغرافيا (الورقة الثانية).









ومن المقرر أن يبلغ اجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدوا هذا الامتحان (227) طالبا/ طالبة في (23) لجنة على مستوى الجمهورية.





وكان قد بدء طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحانات الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، يوم 21 يونيو 2020 ، حيث امتحن الطلاب حتى الان : مادة اللغة العربية (ورقة اولى و ثانية) ، و مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولي و ثانية ) ، و امتحان مادة الجغرافيا (ورقة أولى).





وقد سارت أجواء الامتحان بالنسبة لطلاب الثانوية العامة المكفوفين بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وتقوم غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما يقوم فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.



