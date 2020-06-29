وفاة محمد علوش لاعب طنطا السابق بفيروس كورونا بعد إصابة أسرته بالكامل

توفى محمد علوش، لاعب طنطا الأسبق، بـ فيروس كورونا عقب إصابة أفراد أسرته بالكامل بالفيروس في الفترة الماضية.





وسيتم دفن جثمان محمد علوش، مدرب ولاعب طنطا السابق؛ عقب صلاة ظهر اليوم، الإثنين، بقرية القرشية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية.

ونعى نادي طنطا، ومجلس إدارته عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "علوش" الذي وصفوه بأحد اللاعبين المخلصين عبر تاريخ النادي.

وأشار فايز عريبي، رئيس مجلس إدارة نادى طنطا، إلى أن المخالطين من الجهاز التنفيذي سيتم فحصهم وإجراء المسحة الأولى لهم لمخالطتهم المصابين أثناء تواجدهم بالنادى لإجراء المسحة الطبية.



