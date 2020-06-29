الجزائر تقرر استمرار غلق الحدود لحين انتهاء وباء كورونا

قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس، استمرار غلق كامل حدود البلاد حتى انتهاء وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".





وأمر الرئيس الجزائري وفق ما نقلته العربية السعودية بـ : "الإبقاء على الحدود البرية والبحرية والجوية مغلقة الى أن يرفع الله عنّا هذا البلاء"





وأعلنت الجزائر إغلاق حدودها بسبب كورونا في 16 مارس الماضي، حيث ظهرت عدة بؤر إصابة للفيروس في البلاد.





وأمر الرئيس الجزائري بـ"تشديد العقوبات على كلّ المخالفين لإجراءات الوقاية أفرادًا أو جماعات".





واقرت الجزائر إجباريا وضع الكمامة في الشوارع منذ 24 مايو الماضي، ويعاقب القانون أي شخص مخالف لذلك.