AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجزائر تقرر استمرار غلق الحدود لحين انتهاء وباء كورونا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:15 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس، استمرار غلق كامل حدود البلاد حتى انتهاء وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

وأمر الرئيس الجزائري وفق ما نقلته العربية السعودية بـ : "الإبقاء على الحدود البرية والبحرية والجوية مغلقة الى أن يرفع الله عنّا هذا البلاء"

وأعلنت الجزائر إغلاق حدودها بسبب كورونا في 16 مارس الماضي، حيث ظهرت عدة بؤر إصابة للفيروس في البلاد. 

وأمر الرئيس الجزائري بـ"تشديد العقوبات على كلّ المخالفين لإجراءات الوقاية أفرادًا أو جماعات".

واقرت الجزائر إجباريا وضع الكمامة في الشوارع منذ 24 مايو الماضي، ويعاقب القانون أي شخص مخالف لذلك. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النيابة: الاستعلام عن حسابات حنين حسام البنكية وفحص صفحتها بـ تيك توك

السودان يعلن تسجيل إصابات جديدة بكورونا

رئيس الجزائر يتعهد بتطوير موارد جديدة لتخفيف الأزمة الاقتصادية

كندا تدرس استمرار إغلاق الحدود مع الولايات المتحدة

وزير الصحة الجزائري: رفع الحظر الصحي أمر لابد منه

رئيس الأركان يلتقي بالقادة والضباط والجنود في المنطقة الغربية العسكرية .. الفريق محمد فريد: القوات المسلحة تزداد يومًا بعد يوم قوة فى ظل ما تمتلكه من أحدث الأسلحة والمعدات البرية والبحرية والجوية

ترشيحاتنا

بنزيما: لن أتحدث عن برشلونة.. وأحاول الإبتكار في كرة القدم

بالانجليزية ...النيابة العامة توجه رسائلها للحفاظ علي المجتمع

لماذا حركت الدولة الإجازات للخميس؟.. متحدث الوزراء يكشف السبب.. فيديو

نشرة السوشيال ميديا : لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بملابس البحر...رد قوي من رضوى الشربيني على الجدل المثار حول يوسف الشريف

يوسف الشريف ليس وحده.. نجوم مارسوا الفن بانضباط.. حلمي وكريم ومنى وغادة بدون مشاهد ساخنة

أخبار الفن.. حقيقة اعتزال عبلة كامل.. محمد رمضان من داخل الطائرة من جديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 10 دقائق.. طريقة تحضير سلطة الزبادي بالخيار

للقدر رأي آخر| رغم عشقه للقيادة.. حكاية «بول ووكر» الذي توفي في حادث سيارة

لو هترجع الجيم .. إليك أفضل طريقة لتخفيف ألم العضلات