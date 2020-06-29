خطوة واحدة تفصلنا عن اللقاح الصيني.. تفاصيل

لازال العلماء قابعون في محرابهم يبحثون الفيروس المستجد من كل جوانبه، حتى يخرجون بطوق النجاة إلى البشرة للتخلص من هذا الكابوس الذي خيم على دول العالم، من بينها الوصول إلى اللقاح الجديد.





فقد اقتربت المجموعة الصينية الوطنية للتكنولوجيا الحيوية، من تحقيق الحلم في الحصول على لقاح لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن حققت نتائج مبهرة بتجربة اللقاح على البشر، بحسب ما نشرت وكالة "رويترز".





وأوضحت الشركة إن اللقاح أثبت أنه أمن وفعال خلال التجارب التي أجريت على مدار الفترة الماضية له، فقد يعمل اللقاح على إنتاج مستوى عالي من الأجسام المضادة، واتضح ذلك على 1120 شخص سليم تم إخضاعهم للتجربة على مرحلتين.





ومن المفترض أن تبدأ المرحلة الثالثة في اختبار اللقاح في الإمارات، فيما أشارت الشركة المصنعة للقاح أنها أقدمت على إنتاج لقاح آخر أيضًا، ويعمل في تعزيز الجهاز المناعي.





وكانت الشركات ومراكز الأبحاث الصينية قد أعطت الضوء الأخضر في تجربة اللقاحات داخل الصين وخارجها، ومن المفترض أيضًا أن يثبت اللقاح فاعليته في المرحلة الثالة من الاختبارات حتى يتم طرحه بالأسواق.