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رياضة

أبو جريشة: عبد ربه لم يقدم عُشر ما قدمته مع الإسماعيلي.. وهو ليس مظلوما

الإثنين 29/يونيو/2020 - 05:33 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد محمد صلاح أبو جريشة، لاعب الإسماعيلي السابق أن حسني عبد ربه لاعب الدراويش السابق لم يقدم أو يضحي من أجل الفريق يجعله في موقف المظلوم، والذي عاني هو منه من قبل مجلس إدارة برازيل الكرة المصرية.

وقال أبو جريشة في تصريحات لـ"أون تايم سبورت" :" حسني عبد ربه لم يقدم ولم يضحى للنادي ولم يُظلم، وتاريخه لا يساوي عُشر ما حققته أنا مع الفريق".

وتابع: "ورغم كل ذلك تعرضت للظلم والإهانة وأخرها حين قامت إدارة الإسماعيلي بشطبي من النادي".

وواصل أن حسني عبد ربه خرج واعترض على جلوسه على دكة البدلاء واعتبر ذلك ظلما رغم أن ما حدث معه كان أضعاف ما تعرض له هو.

وأكد محمد صلاح أبو جريشة "الإسماعيلي رايح في داهية بسبب البطانة الداخلية"، مضيفا أن إدارة نادي الإسماعيلي قررت الإطاحة بـ صبري المنياوي  بسبب حديثه عن عدم حصولي على مستحقاتي.

واختتم محمد صلاح أبو جريشة، حديثه "صالح سليم كلمني وقال لي عاوزك كابتن للأهلي ورفضت من أجل الإسماعيلي".

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