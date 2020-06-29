أبو جريشة: عبد ربه لم يقدم عُشر ما قدمته مع الإسماعيلي.. وهو ليس مظلوما

وواصل أن حسني عبد ربه خرج واعترض على جلوسه على دكة البدلاء واعتبر ذلك ظلما رغم أن ما حدث معه كان أضعاف ما تعرض له هو.

وأكد محمد صلاح أبو جريشة "الإسماعيلي رايح في داهية بسبب البطانة الداخلية"، مضيفا أن إدارة نادي الإسماعيلي قررت الإطاحة بـ صبري المنياوي بسبب حديثه عن عدم حصولي على مستحقاتي.